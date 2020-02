Região possui mais de 100 mil pessoas com deficiência

As dez cidades do Alto Tietê possuem mais de 100 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Ao todo, somando os números dos municípios, esse público totaliza 102.589. A plataforma dispõe de informações voltadas a esse público. Uma delas, é sobre o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). De janeiro a outubro de 2019, a região ficou com saldo negativo, quando extinguiu 77 vagas de trabalho com carteira assinada para pessoas com algum tipo de deficiência.

As informações estão presentes na plataforma 'Base de Dados dos Direitos da Pessoa com Deficiência', lançada na última terça-feira (3), pela Secretaria dos Direitos da Pessoa do Estado de São Paulo. O número da população das cidades foi baseado no censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010.

Mogi das Cruzes é a cidade mais populosa em relação aos deficientes. São 25.438 pessoas. Dessas, 10.395 possuem deficiência visual. Quanto às vagas com carteira assinada, de janeiro a outubro deste ano, o município mogiano admitiu 31.439 pessoas. Dessas, 235 possuem alguma deficiência. Contudo, 291 pessoas com deficiência foram desligadas dos cargos. O saldo ficou negativo, totalizando a extinção de 56 empregos. Itaquaquecetuba possui 22.483 pessoas deficientes. Nos primeiros 10 meses deste ano, 97 deficientes foram empregados. Porém, a cidade demitiu 106 pessoas com deficiência. O saldo, assim como Mogi, ficou negativo, com o fechamento de nove empregos para este público.

Suzano é a terceira cidade da região com mais pessoas deficientes, são 19.545. O município criou 17 vagas com carteira assinada para este público. Foram 180 admissões, ante 163 demissões de janeiro a outubro. O saldo de empregos gerados ficou positivo na cidade.

Poá e Ferraz de Vasconcelos contabilizaram saldos negativos no período mencionado. As cidades extinguiram 15 e nove empregos formais, respectivamente, ao público deficiente. A população deficiente corresponde a 9.884 na primeira e 12.513 na segunda.

Arujá, Guararema e Salesópolis computaram saldos positivos. As três cidades geraram um, quatro e dois empregos formais, respectivamente, para pessoas com deficiência. O primeiro município registra 5.692 deficientes, o segundo 2.244 e o terceiro, 875 pessoas com alguma deficiência.