Região tem 7,2 mil crianças em lista de espera para vagas em creches

As cidades do Alto Tietê possuem 7.225 crianças na lista de espera por vagas em creches dos municípios. O número é maior do que a quantidade de vagas abertas nas cidades, ao todo são contabilizadas 1.784 vagas.

Sete das dez cidades responderam ao levantamento do DS. Suzano conta com 1.189 crianças aguardando por uma vaga nas creches municipais e conveniadas. No entanto, há um total de 167 vagas abertas no momento, que serão ocupadas por parte delas, reduzindo o déficit para 1.022.

A Secretaria Municipal de Educação informa que sempre está em busca de soluções para diminuir ainda mais esse número. Na Vila Urupês, por exemplo, há um estudo para a instalação de uma unidade. Uma creche já está sendo construída na estrada Takashi Kobata, no Jardim Europa, ao passo que a José Adelino Moreira Azevedo, no Jardim Vitória, será ampliada, e a Heleno José dos Santos, no bairro Cidade Miguel Badra, receberá mais duas salas.

Desde 2017, a atual gestão promoveu a entrega de 23 unidades de ensino. Entre elas estão 15 creches comunitárias. Para o público de zero a 3 anos, foi garantido no período um acréscimo de 2.463 vagas, considerando que em 2016 eram 4.453 crianças matriculadas e em 2024 este número saltou para 6.916, em 129 novas turmas.

Em relação à pré-escola, para crianças de 4 e 5 anos, foram contabilizadas 471 novas matrículas, ao se comparar o balanço verificado em 2016, que registrava 7.692, e em 2024, com 8.163 matriculados, distribuídos em 58 novas turmas.

Itaquaquecetuba tem 2.677 crianças na lista de espera contra 565 vagas disponíveis para matrícula. Porém, não são nas mesmas localidades da demanda reprimida, portanto não são contempladas por outras crianças.

A secretaria de Educação da cidade pretende entregar novas creches, ainda esse ano na cidade, o que deve contemplar 1.529 alunos.

Em Ferraz de Vasconcelos, a lista de espera conta com 453 crianças, a pasta destaca que muitos pais estão na lista de espera porque desejam determinada unidade escolar, ou seja, permanecem no aguardo até a criança ser contemplada na escola pretendida, caso não tenha interesse, a criança permanece na lista de espera. O déficit de vagas nas creches municipais é de 21 crianças e foi somado na conta da lista de espera.

Já as vagas em aberto representam o número disponível, mas que ainda não foram preenchidas, 335 vagas em aberto. Em alguns bairros há listas de espera e, em outros, vagas em aberto.

Mogi das Cruzes atualmente conta com 1,6 mil crianças com inscrições ativas no Cadastro Municipal Unificado (CMU), ou seja, aguardam vagas na rede municipal de ensino. A secretaria reforça que o sistema é dinâmico e este número pode ser alterado, “ainda mais com a organização das escolas para o próximo ano letivo”.

A capacidade de atendimento da rede para turmas do berçário ao Infantil II é de 10.840 vagas, que foram ampliadas com construções ou ampliações de unidades escolares. Também é realizada anualmente a adequação no atendimento dos setores.

Em Poá, a Secretaria de Educação ressalta que houve uma diminuição do déficit de vagas, visto que, no segundo semestre de 2020, a prefeitura estava com aproximadamente 1.312 crianças atendidas e 1.832 em lista de espera por vagas. Comparado aos dias atuais, percebe-se a queda, atualmente contam com 897 crianças na lista de espera, sendo 642 para turmas de berçário I e II e as outras 255 distribuídas entre maternal I e II. Na soma apenas foram considerados os números atuais.

A cidade conta 394 vagas em aberto, de berçário a maternal II, que estão sendo preenchidas ao longo do ano, mediante disponibilidade de funcionários.

Como ações tomadas pela prefeitura para ampliar o atendimento, destaca a reinauguração da Creche Débora Pereira, que, após a reforma de ampliação, ofertará aproximadamente 80 vagas para a população do Conjunto Alvorada. Houve também a contratação emergencial temporária de auxiliares de creche, que vem acontecendo desde o último ano; após a homologação do concurso no último dia 13, novas auxiliares estão sendo convocadas e nomeadas.

Por fim, será feita uma parceria do município com OSCs (Organização Social Educacional), ampliando, assim, o atendimento de mais 160 crianças e minimizando a demanda de vagas.