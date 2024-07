Região ultrapassa meta e arrecada 418 mil peças na Campanha do Agasalho

A maioria das cidades da região atingiu a meta da Campanha do Agasalho deste ano. Ao todo, as prefeituras arrecadaram 418.323 peças, contabilizando roupas e cobertores. A campanha durará até meados de agosto, e as cidades não preveem estender a ação. Os dados são das Prefeituras de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá, Guararema e Biritiba-Mirim.

Em Suzano, a meta de 220 mil peças foi superada, e até o momento mais de 350 mil itens foram arrecadados durante o período da campanha. A maioria das doações é de peças femininas. O encerramento da campanha acontece no dia 3 de agosto. Até lá, os itens que mais necessitam de doação são masculinos, infantis e de bebês.

Os principais pontos de coleta de doações na cidade são: comércios, indústrias, condomínios e prédios públicos, além de pessoas, empresas e entidades que entregam suas doações diretamente no Fundo Social. Cada local tem seu horário de funcionamento. O Fundo Social fica na sala 224 do Paço Municipal (Rua Baruel, 501 – Centro) e atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. O telefone é (11) 4745-2195.

A distribuição das roupas já está sendo realizada em bazares solidários por toda a cidade. Até o momento, foram promovidas 24 ações.

A meta em Itaquaquecetuba era atender 3 mil famílias com as doações, e já foi alcançada, as arrecadações somam 5.680 peças.

O término da campanha será em agosto ou enquanto durar o frio. Conforme a arrecadação de doações aumenta, o número de pessoas contempladas também aumenta. Os itens estão sendo distribuídos e sete locais já receberam doações. As roupas que mais necessitam são: cobertores, mantas, agasalhos, luvas, toucas e meias.

Os principais pontos de coleta de doações na cidade são: Fundo Social, Paço Municipal, secretarias de Abastecimento, Assuntos Jurídicos, Cultura, Emprego e Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, Educação, Habitação, Meio Ambiente, Planejamento, Mulher, Saúde, Segurança Urbana, Serviços Urbanos, Mobilidade Urbana, Defesa Civil, Câmara Municipal, Ginásio de Esportes, Delegacia Central, Destacamento Policial, Fórum Trabalhista, Fórum Judiciário, Associação Comercial, UNG Itaquá, Nagumo, Shibata, Takahashi e Atacadão.

Em Mogi, a meta deste ano ainda não foi alcançada. No entanto, a cidade já recebeu 36.155 peças de roupa e 988 cobertores pela campanha Inverno Solidário 2024, do Fundo Social da cidade. A campanha foi lançada no dia 20 de abril e segue até 31 de agosto.

As doações são focadas em peças de roupa comuns de inverno, como blusas e casacos, que são os tipos de peças doadas em maior quantidade. Os cobertores são os itens com maior necessidade de arrecadação. “É importante lembrar que só é possível fazer a destinação a outras pessoas de peças que estejam em condições efetivas de uso. Por isso, o Fundo Social pede a quem for contribuir para a campanha que tenha esse olhar e cuidado no momento de fazer a separação”.

As entregas já estão sendo feitas. Pela própria dinâmica da campanha Inverno Solidário, as entregas são feitas conforme as doações chegam, uma vez que a ação é realizada já durante o período de frio. O Fundo Social destina kits às instituições sociais cadastradas, que desenvolvem reconhecido trabalho social no município. Estas entidades se responsabilizam pela distribuição final às famílias e comunidades que já atendem. Esta dinâmica assegura que toda doação chegue efetivamente às mãos de quem mais precisa. Os principais pontos de coleta de doações na cidade estão disponíveis no link: [https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/pagina/fundo-social/inverno-solidario].

Cada local tem seu próprio horário de funcionamento. Em se tratando de prédios próprios, como sedes de outras Secretarias, o expediente padrão é das 8h às 17h. Vale lembrar que o ponto focal de recebimento de doações é a própria sede do Fundo Social de Mogi das Cruzes, que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Poá ainda não alcançou a meta, mas foram recebidas 25 mil peças até o momento. A campanha precisa de doação de calças, blusas, cobertores, meias e luvas. É a única campanha da região que vai ser estendida até o dia 20 de setembro.

A Campanha Inverno Solidário 2024, do Fundo Social de Solidariedade de Guararema, segue até agosto com a arrecadação de cobertores. Até o momento, mais de 500 cobertores novos foram doados no ponto de coleta que fica na sede do Fundo Social (Rua Dona Laurinda, 193, Centro).

A campanha de Biritiba Mirim está ativa, e a quantidade de itens arrecadados será divulgada no final da campanha. A cidade necessita de peças de frio como calças, blusas, camisetas de manga longa, toucas, entre outras. A campanha do agasalho em nosso município irá até 16 de agosto.