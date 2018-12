Remoção da antiga passarela da CPTM é concluída

A antiga passarela que interligava o Centro de Suzano ao Parque Maria Helena foi completamente removida, na semana passada, pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Por conta da finalização da obra, os moradores da região mostraram preocupação em relação ao comércio local e afirmaram que uma nova obra deveria ser feita no mesmo lugar que a passarela anterior.

Em relação à conclusão das obras, o projeto passou por sua última fase de desmontagem. O último passo foi dedicado à retirada das antigas rampas de acesso, que ficava ao lado da Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66). Alguns detritos ainda estão sendo retirados do local, mas a estrutura já foi completamente desmontada.

A antiga passarela da CPTM está desativada desde fevereiro de 2016. Para os vendedores da região, a passagem de acesso colaborava com o movimento das lojas da região. Segundo eles, a mobilidade dos moradores de ambos os lados também foi prejudicada com a demolição da passarela.

Moradores do Parque Maria Helena dizem que o movimento do comércio local diminuiu cerca de 80%, em comparação com o período em que a passarela ainda estava aberta.

Os comerciantes afirmam que caso uma nova passarela seja construída no mesmo local o movimento voltará. Eles dizem que já cobraram a construção de uma nova passarela, mas contam que não receberam nenhuma resposta satisfatória por parte da companhia de trens.

O cabeleireiro Alcemar Giordano, que trabalha no local há vinte anos, afirma que agora que a antiga estrutura foi retirada, uma nova passagem deve ser feita, pois no caso dele, a queda nas vendas foi de mais de 90%.

O dono de uma casa de ferragens, Celso Hitoshi Ito, que possuiu uma loja há 25 anos, na Rua Major Pinheiro Fróes, disse que uma nova passarela deveria ser construída para facilitar a locomoção dos pedestres. Ele afirmou que diversos pedidos por uma nova passagem de acesso já foram feitos. "Não tenho mais esperança de que uma nova passagem de acesso seja construída. Se não fosse os fregueses antigos eu já teria fechado as portas", afirma o comerciante.