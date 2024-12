Repasse do ICMS chega a R$ 1 bi na região em 11 meses

O repasse de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na região chegou a R$ 1 bilhão no período de janeiro a novembro de 2024. Os números são da Secretaria do Estado da Fazenda.

A cidade que mais recebeu repasse de ICMS foi Mogi das Cruzes, com R$ 283,8 milhões. Suzano aparece logo depois com R$ 275,5 milhões. Itaquaquecetuba fecha o top-3 com R$ 150 milhões repassados.

Arujá foi a quarta cidade que mais recebeu repasses, com R$ 114,6 milhões. Ferraz de Vasconcelos, com R$ 67,5 milhões, e Poá, com R$ 49,4 milhões aparecem logo depois.

Fechando a lista aparecem: Guararema, com um repasse de R$ 34,4 milhões; Santa Isabel, com R$ 30,4 milhões repassados; Biritiba Mirim, com R$ 13,6 milhões; e Salesópolis em último com R$ 10,1 milhões.

O número de R$ 1 bilhão nos 11 meses de 2024 é 12,8% maior que o valor repassado no mesmo período do ano passado. Entre janeiro e novembro de 2023, foram R$ 912,3 milhões repassados às cidades da região.

Todas as cidades da região tiveram um aumento nos repasses de ICMS na comparação dos dois períodos.

O maior aumento foi em Salesópolis, com um repasse 20,4%. Suzano aparece logo atrás, com um aumento de 16,8% em relação ao ano passado. Biritiba teve o 3º maior aumento, com 15,2%.

Em Mogi, o número deste ano é 14,3% maior. Itaquá viu seus repasses do ICMS aumentarem em 13,3%, enquanto Ferraz teve um aumento de 10,4%.

Em Poá, a arrecadação foi 8,5% maior, enquanto Arujá teve um aumento de 7%. Santa Isabel viu seu repasse crescer em 5,1% e Guararema teve o menor crescimento, com 4,2%.