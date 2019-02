Represas da região têm maior volume armazenado em seis anos

As represas do Sistema Produtor Alto Tietê (Spat) estão operando com 66,7%, o maior volume armazenado dos últimos seis anos. O pior período da região foi em 2015, quando o volume armazenado era de 16,3% -- auge da grave crise hídrica que atingiu o Estado. As fortes chuvas da região têm contribuído para que as barragens hídricas alcançassem o recorde. As informações estão disponíveis no portal da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

A região não alcançava marca expressiva há anos. Só para ter uma ideia, em dezembro do ano passado, o volume armazenado era de 50,5%. Nos anos antecessores, o cenário continuou semelhante: as represas não conseguiam atingir mais do que 60%.

O DS fez comparativo para demonstrar a relevância desse recorde. O levantamento leva em conta o dia 18 de fevereiro dos últimos seis anos. Em 2013, a região tinha 58,5%. Já no ano seguinte (2014), o número caiu para 40,2%. O auge da crise no Alto Tietê foi em 2015, quando as represas registravam apenas 16,3%.

Em seguida, em 2016, os reservatórios tiveram alta, totalizando 30%. E, em 2017 e 2018, as represas voltaram à marca acima de 50%, com 53,5% e 59,7%, respectivamente.

Última semana

O recorde do volume armazenado é resultado das fortes chuvas, que caem na região desde dezembro do ano passado. Neste mês, a média histórica era de 194,9 milímetros. A pluviometria registrada é maior, o que atinge até o momento 237,2 milímetros.

Se comparado a capacidade registrada deste ano para o mesmo período de 2018, o aumento é de 14,4%. Ou seja, no ano passado, as represas tinham 52,3%, contra o atual de 66,7%.