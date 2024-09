Represas do Alto Tietê operam com 49,5% da capacidade em setembro

Com a brusca queda de temperatura e o curto período de chuvas, as represas do Alto Tietê operam com 49,5% da capacidade na terceira semana de setembro. Os dados são do Sistema Produtor de Água do Alto Tietê (Sipat) e são divulgados diariamente pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O índice é menor do que o registrado na última semana de calor, quando as represas operavam com 51,1% do volume operacional. Entre as cinco represas da região, todas estão operando com 31% ou mais da capacidade.

Nesta semana, o índice da represa de Taiaçupeba, localizada entre Suzano e Mogi das Cruzes, aumentou, operando com 36,01% do volume. Na semana passada, a represa operava com 32,59% da capacidade. Na sequência, a represa de Biritiba, em Biritiba Mirim, opera com um nível de volume de água de 31,23%. Na última semana, a represa operava com 31,61% de sua capacidade.

A represa de Jundiaí, localizada em Mogi das Cruzes, atingiu 36,26% da capacidade. Na segunda semana de setembro, a represa operava com o menor nível, 29,93% da capacidade.

A represa Ponte Nova, em Salesópolis, opera com um volume menor neste mês, atingindo 59,77% da capacidade. Na semana passada, operava com 60,80% da capacidade. Por último, a represa Paraitinga, também em Salesópolis, opera com 32,99%. Na última semana, o volume de água era maior, atingindo 34% do sistema.