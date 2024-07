Requalificação da rua Agostinho Irente é concluída com serviços de sinalização

A Prefeitura de Suzano concluiu nesta sexta-feira (05/07) a requalificação da rua Agostinho Irente, no bairro Vila Figueira. A última etapa de intervenções foi marcada pela pintura das linhas de centro e das duas lombadas, que complementaram o trabalho de recapeamento asfáltico realizado nos últimos dias. As atividades finais foram acompanhadas pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, por Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, e pelo vereador Artur Takayama.

Os serviços fazem parte de um conjunto de melhorias que foram proporcionadas em outras vias desta localidade, incluindo as ruas Alfredo Batista Pizzolato, Antônio Miguel e Afonso Nicola Redondo. Nestes acessos, já haviam sido implementadas estruturas destinadas a aumentar a durabilidade e resistência do novo asfalto que foi aplicado em cada uma delas, ao longo da última semana. Estas ações estão contemplando ainda a rua Paulo Moriyama, cujas obras estão em fase final. Paralelamente ocorrem as atividades referentes à sinalização nas vias, conforme ocorreu na rua Agostinho Irente e na rua Antônio Miguel.

Os trabalhos relacionados ao recapeamento asfáltico nestes cinco acessos foram realizados pela empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda., por meio de um investimento de R$ 3.271.262,26, dos quais R$ 3 milhões são provenientes de uma emenda parlamentar do deputado estadual Marcos Damasio, complementados por recursos municipais.

As atividades preliminares já haviam contemplado o sistema de drenagem e revisão em guias e sarjetas, além da aplicação de binder nas ruas para criar uma camada de ligação entre a base da estrutura e o revestimento asfáltico. Ao todo, foram 1.353 metros requalificados, sendo 418,80 da rua Alfredo Batista Pizzolato; 153,67 da rua Antônio Miguel; 249,55 da rua Afonso Nicola Redondo; 207,81 da rua Agostinho Irente; e 323,17 da rua Paulo Moriyama.

Galo pontuou que as intervenções têm sido implementadas tão logo as obras de recapeamento asfáltico vão sendo concluídas. “Executamos serviços de sinalização, especialmente nas lombadas, assim que ocorre a liberação da via, para preservar as condições ideias de tráfego neste local. As cinco vias que foram requalificadas estão recebendo nossa devida atenção com as pinturas que se fazem necessárias para garantir a revitalização completa”, declarou ele.

Por sua vez, o prefeito enalteceu as parcerias que têm resultado em investimentos na infraestrutura viária de Suzano. “Agradeço a emenda do deputado Marcos Damasio, que garantiu a aplicação do asfalto nas vias, e todo o apoio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), que tem sido fundamental para a execução de projetos na cidade. Também cumprimento à Câmara Municipal por reforçar o trabalho destinado à requalificação das vias no município. As ruas da Vila Figueira se somam a outras obras de mobilidade, que estão melhorando os deslocamentos e a qualidade de vida dos nossos moradores”, avaliou Ashiuchi.