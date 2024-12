Reunião com EMTU discute etapas do Plano de Corredores Metropolitanos

O Consórcio dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+) recebeu nesta segunda-feira (9) técnicos da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) que apresentou a atualização do Plano de Corredores Metropolitanos (PCM). O projeto consiste em estabelecer um projeto estratégico para melhorar a mobilidade da população que se utiliza do transporte coletivo.

Previsto para ser entregue no final de 2025, o PCM já começou a ser elaborado. Ele consiste em planejar a rede de transportes com corredores que permitam melhorar o trajeto, reduzir o tempo de deslocamento e promover a integração com outros modais. No entanto, para que ele consiga demonstrar no papel soluções para o transporte das pessoas, os municípios terão participação ativa. Por isso, o Condemat+ convidou os representantes das cidades consorciadas para o encontro, haja vista que na fase atual caberá aos municípios abastecer os engenheiros com informações sobre o transporte local.

Dados como número de passageiros, linhas, horários, pontos de parada, ciclovias, frota de ônibus são algumas das informações que as prefeituras deverão repassar para a empresa que elabora o PCM. A partir desse mapeamento é que serão apontadas soluções como construção de terminais, pontos de parada, acessibilidade e uma logística que permita uma maior fluidez do transporte.

Segundo o gerente de Logística Integrada da EMTU, Heitor Yohiyuki Kawano, o PMC deve orientar as ações estratégicas do governo do Estado que deverá eleger as prioridades e cronograma de execução. O presidente do Condemat+ e prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes, destacou que o momento é propício para as cidades apresentarem as suas demandas e acompanharem a elaboração do plano de corredores.

Corredor Metropolitano

Outro ponto destacado por Gomes foi referente a uma outra promessa do governo também ligada a mobilidade: o BRT Metropolitano que atenderá as cidades de Arujá, Poá, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos. Ele consiste na construção de dois terminais nas cidades de Arujá e Ferraz de Vasconcelos, um a ser readequado na Cidade Kemel, duas estações de transferência no Parque e Monte Belo, em Itaquaquecetuba e 25 estações de embarque e desembarque. O prefeito de Arujá, Luís Camargo, que terá o traçado do BRT passando por seu município, frisou que essas são obras de impacto direto na vida das pessoas e que precisam ter prioridade.