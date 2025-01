Reunião inicia trabalho voltado à universalização de água e esgoto em Suzano

A Prefeitura de Suzano e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) estão trabalhando em conjunto para garantir a universalização de aǵua e esgoto na cidade, conforme prevê o Plano de Metas da para 2029 e, na manhã desta quarta-feira (22/01), o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, recebeu em seu gabinete a gerente de operações comerciais da empresa, Caroline Pereira Carvalho, e o encarregado de Planejamento, Talles Santos Dias, para dar início ao diálogo sobre o trabalho em conjunto que será necessário ser realizado.

Ainda participaram do encontro, por parte da administração municipal, os diretores Solange Wuo (Controle e Fiscalização Ambiental), Miguel Reis (Habitação) e Eliene Coelho (Planejamento Territorial).

Foram apresentados aos representantes da Sabesp, por meio do portal GeoSuzano, os pontos do município que estão passando por processos de regularização, cujas demandas podem viabilizar futuras obras de infraestrutura relacionadas à instalação da rede de água e esgoto. Também foram compartilhadas as regiões que não poderão contar com este serviço, incluindo as áreas de risco do município e as localidades que são protegidas pela legislação ambiental, em função de serem próximas a mananciais e estarem sob a vigilância do Grupo de Fiscalização Integrada do Alto Tietê (GFI-ATC).

As premissas da desestatização da Sabesp preveem a antecipação da universalização dos serviços de 2033 para 2029, contemplando 99% dos munícipes com infraestrutura de abastecimento de água e 90% dos moradores com infraestrutura para tratamento de esgoto. O foco da expansão dos investimentos seria a população mais vulnerável que vive em áreas rurais e nos núcleos urbanos informais.

Nesse contexto, as metodologias, indicadores e os níveis regulatórios de desempenho da qualidade da prestação dos serviços seriam uniformizados, ampliados e ganhariam previsão contratual.

Parceria

Em 2024, o trabalho conjunto entre a Prefeitura e a Sabesp garantiu, por exemplo, o prolongamento da rede de água para 58 residências do bairro Meu Sossego, na região norte, com o objetivo de atender cerca de 250 moradores. Os serviços foram executados com o objetivo de ampliação da estrutura de abastecimento desta localidade em 2.899 metros, com a instalação de 58 ligações.

Em 2023, foram executadas no bairro Recreio Rio Bonito, em Palmeiras, região sul, intervenções que garantiram a construção de uma rede de água de 1,7 mil metros e uma rede de esgoto de 1,5 mil metros de extensão, atendendo cerca de 600 moradores das 140 casas situadas no perímetro envolvido pelas ruas Um, Três, Rio Bonito, Campestre e Érica.

Em 2022, o trabalho de expansão da estrutura de abastecimento já havia alcançado os bairros Caulim e Jardim Novo Horizonte, também em Palmeiras. Na oportunidade, o serviço contemplou 554 ligações e 12,7 quilômetros de rede construída, garantindo mais dignidade para as famílias e a eliminação de 17 caixas d’água da região. Só no Caulim, foram dez quilômetros de tubulações e 14 reservatórios encerrados. Já no Jardim Novo Horizonte, foram 2,7 mil metros de rede nova, eliminando três caixas d’água.

O secretário destacou que o diálogo constante com a Sabesp será fundamental para a melhoria da oferta de água e esgoto em Suzano. “Estaremos trabalhando de forma conjunta para definirmos de que forma e em quais localidades executaremos as obras necessárias para proporcionar os serviços de saneamento básico aos munícipes que ainda não podem contar com esta infraestrutura”, ressaltou Vieira.