Revitalização da Avenida Jorge Bey Maluf atinge 70% de obras

As obras de revitalização da Avenida Jorge Bey Maluf, uma das principais vias de ligação da região central à cidade de Mogi das Cruzes, atingiram 70% de conclusão. A informação é da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano.

De acordo com a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), foram concluídos parte dos serviços de drenagem, guias, sarjetas e passeios ao longo da via.

Os trabalhos de pavimentação também estão quase finalizados. Além disso, a Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda., empresa responsável pela execução dos trabalhos, iniciou a fase de troca de solo e terraplanagem do trecho que será duplicado, próximo ao limite com Mogi. Há ainda áreas de passeios, guias e drenagem a serem concluídas.

Prevista para ser finalizada ainda neste ano, a obra prevê a implantação de uma ciclofaixa, que terá início nas imediações do viaduto Leon Feffer e seguirá até a altura do Jardim Miriam, e de uma ciclovia que partirá deste trecho até o limite com a cidade vizinha.

Em entrevista ao DS, o secretário Samuel Oliveira explicou que as obras estão ocorrendo em ritmo acelerado. “As equipes estão causando o mínimo possível de transtornos. Já fizemos boa parte dos trabalhos e muito em breve essa obra vai beneficiar milhares de motoristas, ciclistas e pedestres que se deslocam diariamente entre Suzano e Mogi”, ressaltou.

A duplicação do trecho vai melhorar a conexão com a avenida Fumio Horii, popularmente conhecida como avenida das Orquídeas, já no município vizinho. Além da ciclovia, a avenida Jorge Bey Maluf também terá calçadas onde não havia. O investimento previsto para todas as etapas é de R$ 8.496.099,78, sendo R$ 6.718.888,20 oriundos do governo federal e R$ 1.777.211,58 de contrapartida municipal.

As melhorias na via se integram à transformação pela qual está passando o viaduto Leon Feffer, que ganhará uma nova alça de acesso, garantindo aos motoristas que vêm de Mogi a ligação direta com a avenida Governador Mario Covas Junior (Marginal do Una), para conexão com o centro da cidade e com a rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), em direção à região sul, sem precisar dar a volta pelo Terminal Norte. Com a readequação, serão proporcionadas mudanças em 2,5 quilômetros.