Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 07 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 07/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Rodoanel Mário Covas registra 83 acidentes em 2025; motoristas cobram melhor iluminação

07 dezembro 2025 - 09h00Por Yasmin Torres - de Suzano
Rodoanel Mário Covas registra 83 acidentesRodoanel Mário Covas registra 83 acidentes - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A SPMar registrou 83 ocorrências de acidentes no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, na região entre Poá e Suzano, em 2025. O número representa uma redução de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando houve 90 casos semelhantes. A maioria das ocorrências foi registrada entre às 6h e 18h.

Segundo a concessionária, a queda reflete os investimentos realizados em melhorias viárias, como recapeamento e reforço da sinalização, além das ações de conscientização voltadas aos usuários sobre o cumprimento das leis de trânsito e da intensificação da fiscalização, especialmente quanto ao uso do celular ao volante. 

Melhor iluminação

Motoristas que circulam pelos trechos do Rodoanel cobram melhor iluminação no local, sobretudo nos trechos situados em Poá no sentido ao ABC.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cidades devem 'frear' gastos e adotar rigidez financeira em 2026
Cidades

Cidades devem 'frear' gastos e adotar rigidez financeira em 2026

Bom Prato da região têm funcionamento alterado neste fim de semana
Cidades

Bom Prato da região têm funcionamento alterado neste fim de semana

Desenvolvimento Econômico realiza 1&ordm; Encontro do PMAA na Vila Ipelândia
Cidades

Desenvolvimento Econômico realiza 1º Encontro do PMAA na Vila Ipelândia

Max Feffer recebe edição especial do projeto 'Samba no Parque' neste domingo
Cidades

Max Feffer recebe edição especial do projeto 'Samba no Parque' neste domingo

Proposta prevê incentivo à agricultura com produtores atendendo a merenda escolar
Cidades

Proposta prevê incentivo à agricultura com produtores atendendo a merenda escolar

'Natal da Alegria' com Papai Noel, apresentações musicais e acender de luzes atrai 4 mil pessoas
Cidades

'Natal da Alegria' com Papai Noel, apresentações musicais e acender de luzes atrai 4 mil pessoas