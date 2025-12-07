Rodoanel Mário Covas registra 83 acidentes em 2025; motoristas cobram melhor iluminação

A SPMar registrou 83 ocorrências de acidentes no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, na região entre Poá e Suzano, em 2025. O número representa uma redução de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando houve 90 casos semelhantes. A maioria das ocorrências foi registrada entre às 6h e 18h.

Segundo a concessionária, a queda reflete os investimentos realizados em melhorias viárias, como recapeamento e reforço da sinalização, além das ações de conscientização voltadas aos usuários sobre o cumprimento das leis de trânsito e da intensificação da fiscalização, especialmente quanto ao uso do celular ao volante.

Melhor iluminação

Motoristas que circulam pelos trechos do Rodoanel cobram melhor iluminação no local, sobretudo nos trechos situados em Poá no sentido ao ABC.