Rodovia Mogi-Bertioga é liberada e segue no sistema 'Pare e Siga'

A Rodovia Mogi-Bertioga foi liberada na manhã desta quinta-feira (9) e segue no sistema 'Pare e Siga'. A informação foi dada pelo Tenente André Belarmino, responsável pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na região, em suas redes sociais.

A via estava interditada após um deslizamento de terra fechar a via nos dois sentidos. A interdição aconteceu na noite desta quarta-feira (8). Foi feito um serviço de limpeza no quilômetro 82, altura de Biritiba Mirim, local que estava bloqueado.

Os trabalhos permitiram a operação 'Pare e Siga', com a circulação de veículos nas duas faixas sentido Bertioga em sentidos alternados.

O fluxo 'Pare e Siga' deve prosseguir ao longo desta quinta-feira, enquanto máquinas serão utilizadas para a limpeza da encosta e retirada de árvores com risco de queda. Neste processo, paralisações momentâneas serão feitas até que seja garantida a segurança para a retomada do tráfego normal.

A via segue sinalizada para a orientação do motorista. André Belarmino reforçou que é importante respeitar os limites de velocidade da sinalização de advertência, além dos comandos dos homens-bandeiras.

As equipes da Polícia Militar Rodoviária e da engenharia da Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela rodovia, seguem monitorando o local. No período de chuvas intensas, a companhia mantém a Operação Encostas Seguras, com o objetivo de atuar com pronta-resposta para garantir a segurança e fluidez do tráfego na região de serra.