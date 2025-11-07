Rodrigo Ashiuchi recebe nova aprovação pelo TCE-SP e pela Câmara de Suzano

Pelo sexto ano consecutivo, o ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, teve as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e pela Câmara Municipal de Suzano. Na última quarta-feira (05/11), em Sessão Extraordinária, a Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo suzanense acompanhou o parecer favorável do órgão estadual à prestação de contas do Poder Executivo referente ao ano de 2022, registrando unanimidade entre os parlamentares.

A sessão liderada pelo presidente da Câmara, Artur Takayama, contou com a participação dos membros do grupo fiscalizador, formado pelos vereadores Denis Cláudio da Silva, o Denis Filho do Pedrinho do Mercado (presidente); Leandro Alves de Faria, o Leandrinho (relator) e o também membro da comissão e vice-presidente da Casa de Leis, Marcos Antonio dos Santos, o Maizena. Na oportunidade, a Casa aprovou o Projeto de Decreto Legislativo Nº 040/2025 com 100% de votos favoráveis à conformidade com o parecer positivo emitido pela 1ª Câmara do TCE-SP (TC-004369.989.22-3).

No ano em questão, o Executivo suzanense arrecadou R$ 1.219.011.533,35 e apresentou R$ 945.285.122,97 em investimentos e despesas líquidas, registrando um primário positivo de R$ 273.726.410,38. Os valores, considerados satisfatórios, refletiram não apenas um saldo positivo aos cofres públicos, mas também obras, serviços e conquistas por toda a cidade.

A exemplo, apenas em 2022, Rodrigo Ashiuchi inaugurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Dona Benta e a Central de Triagem do Miguel Badra, além de pavimentar uma série de vias em bairros como o Jardim Revista, e entregar equipamentos de ensino e aprendizado como a revitalização do Complexo Educacional e Cultural Mirambava, o espaço de Atendimento Educacional Especializado do Jardim Monte Cristo e quatro novas creches municipais. Apenas neste setor, houve também o investimento na aquisição de 3,5 mil chromebooks à rede municipal, na parceria para aquisição dos materiais didáticos do Sesi aos alunos suzanenses e na implementação da plataforma de ensino adaptativo Matific.

Ashiuchi ressaltou que a contínua avaliação positiva de sua gestão é fruto de muita responsabilidade e trabalho duro ao longo de seus oito anos na chefia do Executivo, mas também da ação coletiva em prol do avanço da cidade. “Entre 2017 e 2024, alcançamos muitas conquistas, incluindo mais de 150 entregas, 350 quilômetros de pavimentação e, principalmente, a retomada do orgulho de ser suzanense. Quando fui eleito, prometi que faríamos nossa cidade um lugar melhor e assim seguimos, agora, com o prefeito Pedro Ishi, mantendo Suzano no caminho certo”, pontuou.

“Registro meu agradecimento a cada cidadão e cidadã suzanense que confiaram na minha missão, bem como agradeço aos vereadores, ao time de secretários, colaboradores e à minha esposa, Larissa Ashiuchi, que esteve ao meu lado em todos os momentos desta jornada, sempre prestando apoio e dedicação à nossa cidade. Com união e trabalho, Suzano segue avançando”, concluiu Ashiuchi.