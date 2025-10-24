Envie seu vídeo(11) 4745-6900
24/10/2025
Cidades

Romu completa sete anos com quase 60 prisões em 2025

Grupamento de elite da GCM celebra aniversário com atuação estratégica e resultados consistentes no enfrentamento ao crime

24 outubro 2025 - 21h00Por da Reportagem Local
Romu completa sete anos com quase 60 prisões em 2025 - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu), grupamento de elite da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, completou sete anos de atuação na última quarta-feira (22/10), consolidando-se como uma força estratégica no combate à criminalidade. Somente entre janeiro e setembro de 2025, o grupamento realizou 56 prisões e capturou 21 foragidos da Justiça, reforçando sua presença efetiva nas ruas e sua importância na segurança pública do município.

Além das detenções, a Romu apresentou resultados expressivos em outras frentes: foram 1.828 abordagens, 85 ocorrências relevantes - incluindo roubo, furto, receptação, tráfico e localização de veículos -, 14,5 quilos de drogas apreendidas em 22 ocorrências de tráfico ou encontro de entorpecentes e 17 veículos recuperados.

O grupamento, atualmente formado por 16 agentes e quatro viaturas, foi criado durante o governo de Rodrigo Ashiuchi e segue subordinado diretamente ao Comando da GCM, com coordenação operacional do GCM Wesley Dias Ferreira e coordenação técnica do GCM Eduardo de Souza Prado. “A Romu vem demonstrando, ao longo dos anos, uma presença ativa e estratégica nas ruas, não apenas prevenindo, mas também reprimindo ações criminosas que ameaçam nossa população. O trabalho desses agentes é essencial para a manutenção da segurança cidadã em Suzano”, destacou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

Desde a sua criação, a Romu foi estruturada para atuar em ocorrências de maior gravidade, como casos de roubo, sequestro e tráfico de drogas, atuando de forma preventiva e repressiva com agilidade e eficiência. Ao longo de sua trajetória, a equipe tem se destacado principalmente no enfrentamento ao tráfico, na recuperação de veículos e na captura de criminosos procurados, fortalecendo a sensação de segurança na cidade.

Os resultados deste ano demonstram a consistência do trabalho do grupamento: cada ação preventiva e repressiva é planejada com base em inteligência e atuação coordenada, permitindo que crimes sejam impedidos ou rapidamente solucionados. “Cada prisão, cada apreensão, cada veículo recuperado representa não apenas um número, mas a garantia de que Suzano está mais segura. É um esforço diário, que exige dedicação, preparo e comprometimento de cada agente da Romu”, reforçou Balbino.

O aniversário de sete anos também marca a evolução estrutural e operacional do grupamento, que hoje dispõe de mais agentes e recursos em relação ao início de suas atividades.

Para o prefeito Pedro Ishi, a Romu é um exemplo de eficiência e comprometimento dentro da GCM de Suzano. “Celebrar mais um ano de atuação deste grupamento criado durante a gestão do nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, é também celebrar cada ação bem-sucedida que contribui para a proteção da nossa comunidade. Esperamos continuar crescendo, aprimorando as técnicas e ampliando a presença da Romu nas ruas, sempre com o objetivo de reduzir crimes e fortalecer a segurança pública municipal”, concluiu o chefe do Poder Executivo municipal.

