Rondas e câmeras vão reforçar segurança de postos de saúde em Suzano

A Secretaria Municipal de Saúde fez contato com a Guarda Civil Municipal para a realização de rondas ostensivas nas unidades de Saúde. A secretaria estuda a possibilidade de implantação de monitoramento.

A decisão foi tomada após os atendimentos da Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Alberto Nunes Martins CS II, localizada na Avenida Paulo Portela, em Suzano, terem de ser suspensos durante a manhã de terça-feira, 21, devido a um furto na unidade de saúde. Uma unidade no Casa Branca também sofreu furto.

Pacientes foram pegos de surpresa ao encontrarem cartazes relatando a suspensão dos atendimentos. Leitores enviaram ao WhatsApp do Diário de Suzano mensagens de que tiveram de retornar para casa.

Um balanço do que foi levado foi apresentado na Delegacia Central. Como as unidades foram invadidas no fim de semana prolongado e tiveram alguns objetos furtados, o atendimento foi suspenso no início da manhã, mas foi retomado horas depois, ainda no mesmo período.

Pacientes que tinham algum procedimento agendado para ontem cedo terão prioridade no reagendamento.

Segundo a Prefeitura, como as unidades foram invadidas no fim de semana prolongado e tiveram alguns objetos furtados, o atendimento foi suspenso no início da manhã, mas foi retomado horas depois, ainda no mesmo período. Os prejuízos e danos materiais estão sendo levantados.