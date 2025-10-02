Envie seu vídeo(11) 4745-6900
quinta 02 de outubro de 2025

Jornal Diário de Suzano - 02/10/2025
Cidades

Rua Isaura Tavares de Paiva é asfaltada para melhorar mobilidade no Parque Maria Helena

Prefeito Pedro Ishi conferiu o trabalho que alcançou os 900 metros da via nesta quinta-feira (02/10), ao lado do secretário Samuel e do vereador Max do Futebol

02 outubro 2025 - 22h00Por de Suzano
Rua Isaura Tavares de Paiva é asfaltada para melhorar mobilidade no Parque Maria HelenaRua Isaura Tavares de Paiva é asfaltada para melhorar mobilidade no Parque Maria Helena - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

A Prefeitura de Suzano avançou com as obras destinadas à melhoria da mobilidade no Parque Maria Helena com a aplicação do asfalto na rua Isaura Tavares de Paiva, que foi realizada nesta quinta-feira (02/10). O trabalho, que alcançou os 900 metros da via, foi conferido de perto pelo prefeito Pedro Ishi, durante vistoria feita ao lado do secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e do vereador Max Eleno Benedito, o Max do Futebol, responsável pela indicação.

A pavimentação integra as intervenções realizadas neste perímetro urbano desde à gestão Rodrigo Ashiuchi, contemplando o trecho que vai da rua Cidade de Diadema, já pavimentada em 2023, até a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), nas proximidades da praça Rasma Kasparovics de Oliveira. Para garantir a execução de todas as etapas necessárias para a conclusão do projeto, foram investidos R$ 997 mil, provenientes do orçamento municipal.

Dentre as obras que foram desenvolvidas com o objetivo de preparar a via para receber a massa asfáltica, podem ser citadas a reforma de guias, sarjetas e sarjetões, além de reforço de subleito, com a utilização de retroescavadeira para a troca de solo, quando houve a retirada dos antigos paralelepípedos e a remoção de terra para garantir a estabilidade da estrutura. Por fim, foi garantida a fundação de rachão e o travamento com Brita Graduada Simples (BGS).

O cronograma de serviços para esta rua ainda prevê ações de zeladoria como limpeza do local, instalação de sinalização de trânsito horizontal e vertical, e também iluminação com LED, garantindo mais segurança e melhores condições de deslocamento para motoristas e pedestres que moram e circulam pelo bairro.

O vereador Max do Futebol agradeceu a atenção da prefeitura com as demandas desta comunidade, que foram acolhidas prontamente pela prefeitura. “Essa é mais uma conquista para o bairro, que foi fruto da parceria do Executivo e do Legislativo. Cumprimento o prefeito Pedro Ishi e o secretário Samuel por essas intervenções e parabenizo o trabalho que vem sendo desenvolvido na cidade”, frisou o parlamentar.

O secretário Samuel destacou toda a preparação que foi feita para que o asfalto pudesse ser aplicado. “Executamos uma série de obras que antecederam a chegada da massa asfáltica. Requalificamos toda a estrutura desta via, de forma que pudessem ser proporcionados os serviços que eram necessários para dar o suporte que o asfaltamento exige. Agora, os moradores poderão desfrutar de uma via ainda mais resistente, que facilitará a circulação pelos bairro”, ressaltou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi, reforçou os avanços que têm sido proporcionados na área da mobilidade. “Estamos muito comprometidos com as obras de pavimentação e, por isso, temos percorrido toda a cidade para vistoriar as intervenções que estão sendo iniciadas, nos bairros na Vila Urupês e na Vila Fátima, e também finalizadas, como é o caso dessas que garantiram asfaltamento na rua  Isaura Tavares de Paiva. Sabemos da importância deste trabalho para a qualidade de vida da população”, declarou o chefe do Executivo.

