Sabesp unifica atendimento telefônico e facilita acesso do cliente a serviços

O atendimento telefônico aos clientes da Sabesp passa a ser

unificado no 0800 a partir de 1º de outubro. Com a desativação do número

195 em 30 de setembro, o acesso por telefone aos serviços da Companhia

fica centralizado no 0800 055 0195 (ligações gratuitas), além dos canais

online que o cliente tem à disposição e do atendimento por mensagem de

texto pelo WhatsApp Sabesp (11 3388-8000).



A desativação do telefone 195 segue uma decisão da Agência Nacional de

Telecomunicações (Anatel) e não terá nenhum impacto no atendimento dos

clientes. A central do 0800 055 0195 (ligação gratuita) funciona 24 horas

todos os dias e dá acesso aos serviços da Sabesp com rapidez e comodidade.



"Ao unificar o atendimento telefônico no 0800, a Sabesp centraliza esse

canal de acesso aos serviços da Companhia, facilitando o dia a dia do

nosso cliente, ao mesmo tempo em que investe no aperfeiçoamento constante

dos canais de atendimento online e pelo WhatsApp. O objetivo é trazer

inovação e facilidade para atender da forma mais eficiente", diz Caio

Melo, diretor de Clientes.



CANAIS DIGITAIS

Para estar cada vez mais próxima e oferecer atendimento prático aos seus

clientes, a Sabesp também investe nos canais digitais de relacionamento,

que oferecem os mais diversos serviços prestados pela Companhia:



• Agência Virtual - https://agenciavirtual.sabesp.com.br/

• Chat - https://sabesp-chat.sabesp.com.br/chat-externo



Por esses canais, o cliente pode consultar débitos, emitir a segunda via

da conta, informar falta d’água ou vazamentos e solicitar ligação de água

e de esgoto, mudança de titularidade, entre outros serviços. A Companhia

também tem um canal exclusivo para pessoas com deficiência auditiva ou de

fala pelo 0800 016 0195.



A Sabesp alerta sobre a importância de todos os clientes manterem o

cadastro atualizado, como forma de agilizar o atendimento pela plataforma

digital. Para isso, no caso de pessoas físicas e jurídicas, basta o

cliente acessar a Agência Virtual. A atualização de cadastro também pode

ser feita pelo 0800 055 0195.



Para o cliente que preferir o atendimento presencial, pode verificar a

unidade mais próxima e consultar o agendamento nas agências que oferecem

essa facilidade na Agência Virtual Sabesp no seguinte endereço:

https://agenciavirtual.sabesp.com.br/canais-atendimento