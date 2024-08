'Samba no Parque' será realizado no domingo no Parque Max Feffer

A Secretaria de Cultura de Suzano informou que a próxima edição do projeto “Samba no Parque” irá ocorrer neste domingo (04/08). A atividade acontecerá por meio do programa “Agita Palmares”, no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, no interior do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), das 13 horas às 17h30. Além das atrações musicais, o local também receberá a “Feira Afro de Artesanato”, a partir do meio-dia.

Abrindo o evento, o “Time da Casa”, composto por Vaguinho Samba, Alexandre Banana, Álvaro Bezerra, Ismael Silva e Eduardo do Pandeiro, fará sua apresentação. Em seguida, o sambista Igor Gonçalves subirá ao palco para garantir o entretenimento do público. Além das atrações musicais, o evento contará com a “Feira Afro de Artesanato”, onde diversas artesãs ligadas à cultura afro-brasileira irão expor e vender uma ampla gama de acessórios e artigos que representam a importância dessa cultura.

Para o secretário José Luiz Spitti, o “Samba no Parque” é uma iniciativa que valoriza e fortalece a cultura afro-brasileira, proporcionando um espaço de lazer e interação. “É uma oportunidade para celebrarmos nossas raízes e promovermos o talento local em um ambiente acolhedor e festivo”, declarou Spitti.