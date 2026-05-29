Saspe abre 15 vagas para curso de 'Videomaker' nesta segunda-feira

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano abriu vagas para mais um curso do eixo de tecnologia. A capacitação é oferecida em parceria com o Instituto Global Attitude e irá trazer conceitos básicos para a criação de vídeos para redes sociais, conhecimento crucial para qualquer empreendedor na era digital. As inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (01/06).

O curso de “Videomaker”, ou produtor de vídeos, traz conhecimentos práticos sobre captação de imagens, edição de vídeo, planejamento de conteúdo, enquadramento, iluminação e uso de ferramentas digitais para conteúdo audiovisual. Serão 15 vagas no período da tarde, das 13 às 17 horas, e as aulas ocorrerão toda segunda e quarta-feira, com início no dia 8 de junho e término em 8 de julho.

Os interessados devem ter entre 18 e 60 anos e residir em Suzano. Para realizar a inscrição, é necessário comparecer à sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro) com comprovante de residência e documento com foto.

“Hoje em dia, todo empreendimento precisa da visibilidade trazida por um bom perfil nas redes sociais. O curso de ‘Videomaker’ capacita as pessoas em outros ramos para promover o próprio negócio ou abrir um novo, dedicado à produção de vídeos. Não basta apoiar os futuros empreendedores, precisamos capacitá-los na linguagem da modernidade”, destacou a diretora do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi.