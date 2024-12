Samuel Oliveira é escolhido para seguir como secretário de Manutenção em 2025

O início do mandato de Pedro Ishi (PL) como prefeito de Suzano se aproxima e, com o desafio de manter a cidade no caminho do progresso, o novo chefe do Executivo definiu a continuidade de Samuel Oliveira como secretário de Manutenção e Serviços Urbanos. Titular do setor desde 2020, ele foi um dos nomes de maior confiança do prefeito Rodrigo Ashiuchi em seu segundo mandato na Prefeitura.

Graduado em Administração com MBA em Estratégia Empresarial, Oliveira iniciou sua trajetória no poder público em 2005, quando entrou para a Secretaria de Manutenção, atuando até 2012 e retornando à pasta em 2017. Ao longo de sua trajetória, o gestor veio a exercer várias funções, incluindo as de assessor, gerente e diretor da pasta na gestão Rodrigo Ashiuchi. Com atuação constante e destaque ao colaborar com resultados sólidos como a entrega da avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, em 2019, Oliveira assumiu a titularidade do departamento em abril de 2020, guiando suas equipes em um trabalho notório por conquistas essenciais ao longo dos últimos anos.

Além de idealizar parcerias público-privadas (PPPs) para a resolução de demandas na iluminação e na limpeza pública de todo o município, ele contou com a confiança de Ashiuchi em diversas intervenções no período, incluindo a implementação do aplicativo “Ilumina Suzano”, a ampliação da avenida Senador Roberto Simonsen, a construção da nova alça do viaduto Leon Feffer, a elaboração de projetos para controle de cheias nas regiões da Vila Amorim e do Parque Maria Helena e no processo de reforma da sede principal da pasta. Acima disso, um dos principais méritos da secretaria sob sua gestão foi superar a marca de 350 quilômetros de vias pavimentadas, considerando asfaltamentos inéditos e recapeamentos, recorde absoluto na história do município.

Pedro Ishi afirmou que, enquanto prefeito eleito, seu principal objetivo é manter Suzano na trilha do desenvolvimento com profissionais qualificados e, em sua visão, este é exatamente o perfil do atual chefe da Manutenção suzanense. “O critério para escolha do meu secretariado tem como princípio a busca por competência e conhecimento acerca da cidade, algo que o Samuel Oliveira tem de sobra após quase 20 anos de prefeitura. Em meu período como vereador e secretário, sempre admirei seu trabalho, por isso, fiz a opção de tê-lo conosco na gestão, afinal, em um futuro muito próximo, entregaremos importantes obras conduzidas pelo seu setor, como o Hospital Federal e o Terminal de Ônibus de Palmeiras”, disse.

Já o secretário aponta que todas as conquistas de Suzano no período foram fruto direto do empenho do prefeito Rodrigo Ashiuchi e que com Pedro Ishi o trabalho seguirá. “Ao longo desses anos na prefeitura, pude trabalhar com grandes pessoas, mas poucas demonstraram o empenho e o desejo do prefeito Rodrigo em levar a cidade adiante. Uma delas é justamente o Pedro Ishi, nosso próximo prefeito, a quem agradeço muito a oportunidade de seguir fazendo a diferença por meio da Manutenção”, pontuou.

Por fim, o prefeito Rodrigo Ashiuchi lembrou que Oliveira foi contemplado com o Título de Cidadão Suzanense pela Câmara em 2023, destacando ainda seu elo de confiança com o profissional. “Como o próprio Pedro Ishi disse, qualidade e experiência não faltam ao Samuel Oliveira, um homem íntegro, pai de família e muito dedicado a pôr a mão na massa para ajudar no crescimento de Suzano. A nossa cidade não é perfeita, mas com as pessoas certas, podemos avançar cada vez mais, por isso, afirmo aqui que os suzanenses podem confiar no Pedro Ishi e no Samuel Oliveira, pois eles seguirão com um trabalho de excelência no município”, ressaltou.

Perfil

Natural de São Paulo (SP), Samuel de Oliveira é graduado em Administração, com MBA em Estratégia Empresarial pela Universidade Nove de Julho (Uninove).

Casado, pai de uma filha e avô de um menino, ele começou na administração pública de Suzano há 19 anos, tendo sido admitido na Secretaria Municipal de Manutenção no ano de 2005. Desde então, o administrador ocupou os cargos de assessor, gerente e diretor na pasta, colaborando em uma série de projetos e conquistas na cidade.

Com forte vivência na administração pública e resultados de destaque, o gestor foi convidado a assumir a sua pasta em 2020, seguindo com os trabalhos em prol da cidade. Em junho de 2023, recebeu o Título de Cidadão Suzanense por iniciativa da Câmara, reconhecimento oferecido em homenagem aos seus anos de empenho em prol do município.