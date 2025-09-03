Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Sarau Tempo de Primavera celebra dança, música e integração em Mogi das Cruzes

Evento será realizado no Galpão Arthur Neto, no dia 6 de setembro, e traz balé clássico, jazz e apresentações contemporâneas

03 setembro 2025 - 16h03Por da Reportagem Local
Sarau Tempo de Primavera celebra dança, música e integração em Mogi das CruzesSarau Tempo de Primavera celebra dança, música e integração em Mogi das Cruzes - (Foto: Divulgação/Dejair Gonçalves)

O Galpão Arthur Neto será palco, neste sábado (06/09), às 19h, do Sarau Artístico Tempo de Primavera, promovido pela Escola e Produtora Fernanda Moretti Arte do Movimento. O encontro promete um ambiente descontraído, no qual público e artistas podem compartilhar experiências, assistir apresentações e conversar sobre os processos criativos.

A programação deste ano terá um bloco especial dedicado ao balé clássico, com a estreia do elenco juvenil no repertório de Les Sylphides. O público também poderá acompanhar um desfile de figurinos criados por Nathan Elias, além de trabalhos contemporâneos, apresentações musicais convidadas e o solo de formatura da bailarina Damaris Moura, que conclui sua formação em Jazz Dance.

A direção artística é assinada por Cleiton Costa, que ressalta o propósito do evento. “O sarau é um espaço de encontro e liberdade criativa, onde cada artista pode se expressar de forma única. Nossa ideia é que o público participe não apenas como espectador, mas como parte da experiência”, destacou.

Segundo Cleiton, há um ponto fundamental que merece destaque: a organização e produção do evento são realizadas pelo elenco avançado da escola, como forma de desenvolvimento para que se tornem produtores culturais.

Para a produtora artística Fernanda Moretti, o sarau representa a essência do trabalho desenvolvido na escola. “Mais do que um espetáculo, é um momento de integração. Queremos que cada aluno, profissional e convidado sinta-se parte desse movimento coletivo que valoriza a arte e a diversidade das expressões”.

A presença dos alunos e alunas do Projeto Transversal marca mais uma vez o evento, que conta com patrocínio da Rinnai e da Helbor Empreendimentos, através da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC).

Serviço:
Sarau Artístico Tempo de Primavera
06 de setembro de 2025 – 19h
Galpão Arthur Neto – Mogi das Cruzes
Ingressos: R$ 20,00
Informações e ingressos: (11) 91094-7066 / @arte_do_movimento
 

