Saspe abre 13 vagas para curso de Corte e Costura - Moda Casual

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) abre nesta segunda-feira (02/02) as inscrições para o preenchimento de 13 vagas do curso de Corte e Costura - Moda Casual, iniciativa que integra o programa “Saspe Empreenda” e tem como foco a capacitação profissional e o estímulo ao empreendedorismo no setor da confecção. As inscrições deverão ser realizaadas presencialmente na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro).

Para participar, é necessário ser morador ou moradora de Suzano, ter entre 18 e 60 anos e apresentar CPF, RG e comprovante de residência no ato da inscrição. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada. A formação é voltada a pessoas que desejam aprender uma nova profissão, aperfeiçoar técnicas ou iniciar um negócio próprio na área de moda casual.

O curso será realizado de 9 de fevereiro a 17 de abril, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30, totalizando 135 horas de carga horária. As aulas trabalharão conteúdos práticos e teóricos voltados ao desenvolvimento de habilidades em corte, modelagem e costura, com foco em peças do vestuário casual.

O objetivo geral da formação é capacitar os participantes no desenvolvimento de habilidades técnicas em corte e costura, promovendo qualificação profissional e estimulando o empreendedorismo no setor da confecção. A proposta também busca ampliar as chances de inserção no mercado de trabalho, além de incentivar a produção própria como alternativa de renda.

De acordo com a primeira-dama e dirigente do Saspe, Déborah Raffoul Ishi, a iniciativa reforça o compromisso do órgão com a autonomia das famílias e a inclusão produtiva. “O ‘Saspe Empreenda’ foi criado para oferecer oportunidades reais de transformação de vida. O curso de Corte e Costura - Moda Casual permite que os participantes aprendam uma profissão, desenvolvam sua criatividade e tenham condições de gerar renda, seja ingressando no mercado de trabalho ou empreendendo. Nosso objetivo é fortalecer a independência financeira e a autoestima dessas pessoas”, destacou.