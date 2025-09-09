Saspe abre 20 vagas para curso sobre oratória para falar em público

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano inicia nesta quinta-feira (11/09), a partir das 8 horas, as inscrições para o curso "Comunicação e Oratória para Todos - Perca o medo de falar em público", que disponibilizará 20 vagas para munícipes maiores de idade e com ensino fundamental completo. Os interessados devem comparecer à sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro) portando documento de identidade e comprovante de residência.

A formação acontecerá em dois encontros, que serão realizados nos dias 22 e 24 de setembro (segunda e quarta-feira), das 8h30 às 14h30. O objetivo será capacitar os participantes para realizar apresentações de forma segura, clara e assertiva, vencendo a timidez e aprimorando habilidades de comunicação essenciais para o sucesso profissional e pessoal.

Para que os alunos possam se desenvolver nesses aspectos, foi preparado um conteúdo programático que contempla ensinamentos baseados em testes práticos, que estimularão a produção orientada de quatro gravações e um vídeo para as redes sociais. Nas aulas, serão abordados os fundamentos da comunicação assertiva; as técnicas de comunicação verbal e não verbal; e a fala de improviso; assim como os conceitos relacionados ao planejamento e à organização de uma apresentação. Com tudo que for assimilado, será proposto o desafio “31 dias de postagens nas redes sociais”.

A diretora do Saspe, Beatriz Leite, afirmou que o curso ajudará os alunos a se comunicarem de forma objetiva e contundente. “O aprendizado sobre as técnicas será essencial para a qualificação desses profissionais neste aspecto tão relevante, que é a capacidade de se comunicar. Sabemos que uma boa oratória faz a diferença em um perfil profissional, não somente no momento de uma colocação profissional como também no desenvolvimento da carreira”, declarou a diretora.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, destacou que as aulas foram pensadas com o objetivo de incentivar os munícipes a desenvolverem as habilidades necessárias para apresentar seus trabalhos. “Os conteúdos que serão compartilhados darão mais confiança para os participantes conquistarem seus objetivos. Com o suporte profissional, eles terão a oportunidade de praticar e lapidar a forma como estão se comunicando com o público”, ressaltou ela.