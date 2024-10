Saspe abre inscrições para três cursos diferentes com 54 vagas

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano está com inscrições abertas para três novos cursos voltados à capacitação da população. As oportunidades, oferecidas em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), têm como objetivo fomentar o empreendedorismo local e promover a qualificação profissional, oferecendo ao todo 54 vagas distribuídas entre as formações de massas artesanais, doces finos e maquiagem para beleza negra.

O curso “Prepare e Venda Massas Artesanais” terá início no dia 31 de outubro e seguirá até 8 de novembro, com aulas realizadas durante a semana das 8 horas ao meio-dia. O treinamento ensinará técnicas de produção de massas artesanais com foco em comercialização, abordando métodos práticos e culinária de qualidade. Serão oferecidas 18 vagas para esta capacitação.

Outra oportunidade é o “Prepare e Venda Doces Finos para Festas”, que será realizado nos mesmos dias, mas das 13 às 17 horas. Neste curso, os participantes aprenderão receitas e técnicas de preparo de doces sofisticados, ideais para serem vendidos em eventos e festas, também com 18 vagas disponíveis.

Já o curso “Aprenda Maquiagem para Beleza Negra” busca capacitar profissionais com foco em maquiagem para pele negra, abordando técnicas específicas e a utilização de produtos adequados para realçar a beleza natural. As aulas acontecerão de 30 de outubro a 12 de novembro, durante a semana, das 8 horas ao meio-dia, e o curso também contará com 18 vagas.

Os interessados podem realizar a inscrição na sede do órgão, localizado na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, das 8 às 17 horas, portando um documento de identidade com foto e um comprovante de residência de Suzano. As qualificações também vão ocorrer no Saspe.

A dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, destacou a importância dessas formações para o desenvolvimento profissional da população local. “Estamos oferecendo mais uma oportunidade para que os suzanenses se capacitem e tenham a chance de empreender ou se posicionar melhor no mercado de trabalho. São cursos que agregam valor e podem transformar vidas”, afirmou.