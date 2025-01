Saspe e CCMI realizam planejamento para novos cursos e oficinas

A dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Déborah Raffoul, promoveu na última sexta-feira (10/01) reuniões de planejamento para novos cursos e oficinas no órgão municipal e no Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti. Os encontros ocorreram em ambas as entidades.

Na oportunidade, Déborah esteve com o projeto “Ângelo Máximo - Construindo um Futuro”, dedicado à prática de jiu-jitsu com o objetivo de amadurecer um projeto de defesa pessoal para a melhor idade. De acordo com ela, a ação vai garantir técnicas de defesa e mais atividade física aos idosos.

Outras iniciativas também deverão ser elaboradas ao longo do ano em parceria com o grupo de Lian Gong da cidade, coordenado por Laís Tavane, que também se encontrou com a dirigente. A prática corporal, promovida em parceria com a Associação Cultural Chinesa de Suzano, auxilia no fortalecimento da mente e do corpo, sendo uma tradição praticada há mais de 25 anos no município.

“Estamos com dezenas de projetos em mente com as equipes do Saspe e do CCMI para garantir ainda mais capacitação e integração aos públicos atendidos.

As parcerias são fundamentais para a execução de cursos e oficinas, sendo iniciativas importantes e capazes de transformar vidas”, disse a primeira-dama ao destacar que a expectativa é de que as inscrições se iniciem no próximo mês.

Os encontros também contaram com a presença da diretora do CCMI, Sueli Eguchi; da diretora do Saspe, Beatriz Leite; da professora e do aluno faixa marrom de jiu-jitsu do projeto “Ângelo Máximo - Construindo um Futuro”, Tássia Eguchi de Oliveira e Marcos Lima; e das coordenadoras de área do Lian Gong, Maria Hitomi Yamashita Santiago, Sonia Matsumura Kudeken, Elisa Taeko Teruya e Heloina Andrelino da Silva.