Saúde alerta para falsos agentes do Setor de Zoonoses

Um trio de falsários está se passando por agentes do Setor de Controle de Zoonoses alegando a necessidade de acessar às casas das pessoas para verificar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Uma das atuações dos impostores teria ocorrido na última quinta-feira (23/01), em ruas do bairro Jardim Monte Sion. Um boletim de ocorrência já foi registrado na Delegacia Central pela Secretaria de Saúde de Suzano por uma moradora que sofreu essa tentativa de invasão.

De acordo com a Zoonoses, em um dos casos, o trio se identificou como agentes e tentou entrar na casa de uma moradora idosa, porém, ela não permitiu a entrada dos falsários. Após esse episódio ela se dirigiu à delegacia para informar sobre o ocorrido.

Importante destacar que os verdadeiros agentes utilizam uma camisa do Setor de Zoonoses e se apresentam com um crachá. Na maioria das vezes, os funcionários trabalham em dupla e, somente em casos raros, atuam em trio. Além disso, há um protocolo de abordagem em que os servidores gritam “prefeitura” após bater palmas ou tocar a campainha e, quando o morador surge na porta para atender, eles se identificam como funcionários da secretaria e da Zoonoses e informam que estão realizando ação de combate à dengue e ao mosquito transmissor.

A coordenadora do setor, Priscila Jane Arap, destacou que a população precisa se atentar a esses detalhes. “Nós fazemos um trabalho de grande importância, que busca orientar a população contra a dengue e colaborar com os moradores para que eles impeçam o surgimento de criadouros do mosquito, mas peçam que todos se atendem, infelizmente há pessoas que tentam se passar por agentes da Zoonoses com outros objetivos, que não orientar os suzanenses quanto a dengue”, destacou ela.

Por sua vez, o secretário Diego Ferreira afirmou que medidas para coibir ações como essa estão sendo tomadas. “Nós estamos tomando as devidas providências e vamos acionar a Polícia Civil para que possamos localizar quem são esses impostores e impedir que continuem a se passar por agentes da Saúde. Peço atenção a todos, mas que também possam abrir as portas aos verdadeiros colaboradores para que possamos impedir o aparecimento de criadouros do mosquito”, definiu o chefe da pasta.

Mais informações podem ser adquiridas pelo Setor de Controle de Zoonoses, que atende por meio do telefone (11) 4745-2064.