Saúde apresenta protocolo da dengue para 2025 a enfermeiros da rede

A Secretaria de Saúde de Suzano apresentou na quinta e sexta-feira da última semana (16 e 17/01) o “Protocolo de Manejo da Dengue por Enfermeiros”, uma nova estratégia aos profissionais da pasta que atuam diretamente com o público na Rede de Atenção Básica da cidade. Trata-se de uma atualização do processo de avaliação e tratamento de pacientes acometidos pelas doenças provocadas pelo Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da zika e do chikungunya.

O procedimento tem como objetivo garantir maior agilidade no acolhimento aos pacientes com a diminuição do tempo de espera até o atendimento médico e intervindo precocemente para reduzir os danos à população, às taxas de internação hospitalar e ao número de pessoas nas portas da Rede de Atenção às Urgências, assim proporcionando maior qualidade no atendimento à população.

O novo protocolo, passado aos enfermeiros que atuam nas 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), inclui diretrizes para a avaliação do paciente, prescrição de medicamentos, orientação de hidratação e repouso e a notificação do paciente. As equipes foram distribuídas em duas, com metade dos profissionais recebendo as orientações na quinta-feira e a outra metade na sexta-feira.

Com a atualização nos procedimentos, a ideia da pasta é de potencializar os atendimentos na cidade e direcioná-los rapidamente a quem mais precisa. Isso ganha ainda mais importância com o aumento da incidência do Aedes aegypti, que costuma se proliferar de forma mais intensa nesta época do ano, caracterizada por grandes e constantes chuvas.

A diretora de Atenção à Saúde, Cíntia Steffens Watanabe, ressaltou a importância de os agentes se atualizarem sobre a condução de casos provocados pelo mosquito. “Cada situação será avaliada de forma individual e as equipes de enfermagem já sabem fazer esse trabalho, mas é importante rever os fluxos e manter todos os enfermeiros sempre bem informados sobre como manejar essa doença. Esse é o motivo da capacitação”, declarou.

O secretário Diego Ferreira parabenizou as equipes e afirmou que a cidade está atenta para um possível aumento no número de casos. “Prosseguimos fazendo todos os alertas para evitar a disseminação das doenças, mas sabemos que as nossas equipes estão prontas para atender caso haja crescimento na demanda. Isso se deve principalmente a ações de capacitação como essa. Enalteço a cada um dos envolvidos na atualização dos protocolos”, declarou o chefe da pasta.