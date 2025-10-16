Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Saúde de Suzano realiza 'Dia D' da campanha de multivacinação neste sábado

Dez unidades estarão abertas para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes

16 outubro 2025 - 08h00Por da Reportagem Local
Saúde de Suzano realiza 'Dia D' da campanha de multivacinação neste sábadoSaúde de Suzano realiza 'Dia D' da campanha de multivacinação neste sábado - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (18/10) o “Dia D” da campanha de multivacinação, com atendimento especial em dez unidades de saúde, das 8 às 16 horas. A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes, garantindo a atualização das cadernetas e a proteção contra diversas doenças.

Durante o dia, as equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das Unidades de Saúde da Família (USFs) estarão de prontidão para aplicar todos os imunizantes que integram o calendário vacinal, incluindo os contra poliomielite, sarampo, rubéola, caxumba, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite, pneumonia, febre amarela e gripe. A mobilização é parte da campanha que segue até 31 de outubro em toda a rede municipal de Atenção Básica.

As unidades participantes do “Dia D” serão Alzira Pereira Mayer, no Jardim Alterópolis (rua Manoel Honorato dos Santos, 195); Doutor Isack Oguime, no Parque Maria Helena (rua Dr. Adhemar Pereira de Barros, 147); José Mariano de Souza Coutinho Júnior, no Jardim Colorado (rua Assembléia de Deus, 479); Maria de Lourdes Cardozo Mathias, no Jardim Vitória (rua Leonardo Pinto Mendonça, 325); Octacilio de Carvalho Schiavi, no Jardim Dona Benta (rua Geraldo de Carvalho, 31); Professor João Olimpio Neto, no Jardim Casa Branca (avenida Getúlio Moreira de Souza, 837); Tabamarajoara (rua Sebastian Rosel Garcia, 40); Dr. Eduardo Nakamura, no bairro Cidade Miguel Badra (rua Mário Bochetti, 680); Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Urupês (rua Ruth, 114); e Prefeito Alberto Nunes Martins - CS II, no centro (avenida Paulo Portela, 205).

A mobilização é voltada principalmente para o público de zero a 14 anos. Entretanto, a campanha também inclui, de forma complementar, o resgate da vacinação contra o HPV para adolescentes de até 19 anos, conforme recomendação do governo do Estado. Nos dois casos, para receber a dose, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e a caderneta de vacinação - que será confeccionada no ato para quem ainda não possui.

Nos primeiros dias da campanha, entre 6 e 10 de outubro, o município aplicou 2.113 doses de vacinas em 1.092 crianças e adolescentes. O coordenador de Vigilância Epidemiológica de Suzano, José Landim, convidou a população para participar da campanha. “Tivemos bons números neste começo. A vacinação é uma das principais medidas de prevenção em saúde pública. Quando as mantemos em dia, não estamos apenas protegendo nossas crianças, mas toda a comunidade. O ‘Dia D’ é uma oportunidade para quem ainda não conseguiu atualizar a carteirinha durante a semana. Nossas equipes estarão preparadas para atender a todos com agilidade”, explicou.

O secretário de Saúde, Diego Ferreira, reforçou o chamado às famílias e lembrou que o ato de vacinar é um gesto de responsabilidade coletiva. “Manter a caderneta de vacinação em dia é garantir o direito à saúde e à prevenção. Nossa equipe está mobilizada para oferecer o melhor atendimento possível. O ‘Dia D’ é um grande esforço conjunto para que ninguém fique de fora”, afirmou.

Além das vacinas previstas no calendário, o público poderá esclarecer dúvidas com os profissionais de saúde sobre esquemas vacinais, intervalos entre doses e contraindicações. A campanha de multivacinação segue até 31 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, em todas as 24 unidades da rede de Atenção Básica de Suzano - com exceção do CS II, que atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas.

