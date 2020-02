Saúde de Suzano realiza quase 5 milhões de atendimentos em 2019

A Secretaria de Saúde de Suzano realizou 4,9 milhões de procedimentos em 2019. A informação foi divulgada ontem (28), pelo secretário de Saúde da cidade, Luis Claudio Rocha Guillaumon, durante audiência publica de prestação de contas do 3º quadrimestre de 2019, realizado na Câmara Municipal de Suzano.

Apenas no 3º quadrimestre, que corresponde aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, a cidade realizou 1,7 milhão de procedimentos na área da saúde. Desses atendimentos, 466.773 foram realizados por meio da produção em atenção básica, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Estratégias de Saúde da Família (ESFs), um total de 26,3%.

Dos procedimentos mais realizados, as ações coletivas e individuais de saúde são as com o maior número contabilizado. No total foram 221.756.

Em seguida aparecem as consultas, atendimentos e acompanhamentos com 164.668 procedimentos realizados, e as consultas com finalidade diagnóstica, com 25.925.

A produção em especialidades contabilizou um total de 463.308 atendimentos nos últimos meses do ano, que corresponde a 26,1% do total de procedimentos. Desses, 400.818 foram realizados pelo laboratório municipal de Suzano, 24.801 pelo ambulatório de especialidades e 11.192 pelos equipamentos de saúde mental.

Mas a produção de urgência e emergência ainda figura a maior parte das assistências realizadas pela Saúde. No total, 842.313 foram realizadas no último quadrimestre de 2019, o que equivale a 47,5% de todos os atendimentos executados no município.

A maior parcela deste número está concentrado nas assistências realizadas no Pronto Socorro (PS) Municipal Adulto, com 420.740 atendimentos.

Em seguida figuram a lista a emergência da Santa Casa (ambulatorial e hospitalar), com 186.827 e o PS Municipal Infantil, com 127.056 atendimentos.

Para o secretário, os números representam que o trabalho realizado pela pasta tem surtido efeito na cidade.

Guillaumon disse que “esse é um número que a gente pode falar, pode se orgulhar, que a cidade de Suzano fez quase 5 milhões de procedimentos na área da Saúde em 2019”.

O secretário também defendeu a cobrança de recursos federais para a cidade, por meio do SUS.

“A gente tem que estar em cima, tem que brigar, tem que conseguir financiamento, tem que ter a cobrança, tem que ter a participação popular, e tem que ter todo mundo querendo que melhore”, finaliza