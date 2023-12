Saúde entrega reforma do setor de Emergência do Pronto-Socorro Municipal

O setor de Emergência do Pronto-Socorro Municipal (PS) está de cara nova para melhor atender os pacientes da unidade. Nesta quarta-feira (06/12), a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede de Urgência e Emergência (RUE), apresentou a revitalização que foi promovida no espaço, que comporta oito leitos e oito macas, uma sala para atendimento aos pacientes com parada cardiorespiratória e outra de isolamento, onde foi instalada divisória com drywall com antessala de paramentação e desparamentação. O prefeito Rodrigo Ashiuchi esteve no local para conferir o resultado do trabalho, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, e da diretora da RUE, Cintia Steffens Watanabe.

A reforma para o espaço, de 180 metros quadrados (m²), recebeu um investimento de R$ 130 mil por parte da administração municipal para as readequações, que contemplaram também as salas de sutura e de espera dos familiares, que teve o espaço ampliado e ganhou novos assentos. Ainda foi aprimorada a estrutura física no setor de trabalho dos profissionais que atuarão na Emergência. Em cada turno, a composição da equipe será formada por dois médicos emergencistas, dois médicos cirurgiões, três enfermeiros e nove técnicos de Enfermagem.

As intervenções proporcionaram pintura das paredes, troca das lâmpadas e ampliação do sistema de iluminação, implementação do acesso para o setor de Farmácia e melhorias no banheiro, que passou a garantir as adequações necessárias à acessibilidade. Para a equipe de trabalho, foram adquiridos novos equipamentos médico-hospitalares e, para pacientes, ainda houve a aquisição de oito cadeiras de rodas para pacientes obesos. A partir dessa quinta-feira (07/12), o espaço começará a receber a população.

A diretora da RUE enalteceu o investimento feito pela prefeitura no local. “A reestruturação do PS garantirá um acolhimento ainda mais humanizado para todos que precisam dos nossos serviços. Promovemos as readequações que eram necessárias para garantir maior bem-estar aos munícipes”, garantiu Steffens.

Ishi destacou as ações que foram feitas para executar a completa reformulação do local. “Procuramos garantir melhorias em vários aspectos relacionados à estrutura. Foi feita divisão do espaço para atendimentos específicos, o aumento da sala de espera e aquisição de novos equipamentos, beneficiando os pacientes, seus familiares e todos os profissionais que ali vão atuar”, ressaltou Ishi.

Por sua vez, o prefeito comemorou mais uma entrega feita na pasta da Saúde. “Esta é mais uma data especial para nossa cidade, que recebe mais essa grande reforma em uma de nossas unidades de saúde. Estamos implementando melhorias em todas as regiões e não poderíamos deixar de contemplar esse equipamento tão importante para todos, que fica no centro da cidade e atende tantas pessoas. O setor de Emergẽncia do PS agora está de cara nova, com a estrutura e as condições devidas para proporcionar os cuidados que os cidadãos merecem”, avaliou Ashiuchi.

Também participaram da apresentação do novo setor de Emergência a diretora administrativa da pasta da Saúde, Margarida Mendes; o coordenador da RUE e responsável técnico do PS, Matheus Miyake Pompeo; assim como o diretor médico, Diego Ferreira; o enfermeiro da Educação Permanente em Saúde do PS, Romário Meira; e o médico emergencista, Eduardo Ferreira.