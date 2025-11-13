Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Saúde fará testagem para HIV e hepatite durante evento da OAB na zona norte

Ação marcada por orientações jurídicas será realizada neste sábado (15/11), entre 9 e 15 horas, na unidade da Aamae que fica situada no bairro Cidade Miguel Badra

13 novembro 2025 - 20h30Por da Reportagem Local
Saúde fará testagem para HIV e hepatite durante evento da OAB na zona norteSaúde fará testagem para HIV e hepatite durante evento da OAB na zona norte - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

A Secretaria Municipal de Saúde ofertará testes para HIV, sífilis e hepatites B e C neste sábado (15/11), entre 9 e 15 horas, na unidade da Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae) que fica situada no bairro Cidade Miguel Badra (rua Hélio Guimarães Lanzas, 395).

As ações serão conduzidas pelo Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) do Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs/HIV) de Suzano. A equipe que estará presente ainda garantirá distribuição de autotestes para HIV e insumos de prevenção (preservativos externos, internos e texturizados, além de gel lubrificante).

O trabalho, que também contemplará aferição de pressão e glicemia, e prevenção relacionada à saúde bucal, está integrado à ação organizada pela 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Suzano, para garantir orientações jurídicas nesta oportunidade, com presença de cinco comissões: “OAB Vai ao Bairro”, “Direitos Humanos”, “Valorização da Advocacia”, “Infância e Juventude” e “Mulher Advogada”. Neste dia, a população ainda terá corte de cabelo à disposição.

A coordenadora do Programa Municipal de ISTs/HIV e Hepatites Virais, Micheli Aparecida de Paula Santos Rosa, destacou que a iniciativa abrange os aspectos que devem ser realizados no que se refere ao tema. “O trabalho pretende conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do HIV, com a oferta de testagem às populações mais vulneráveis”, pontuou Micheli.

Por sua vez, o secretário Diego Ferreira afirmou que a atividade se integra à proposta de aproximar os serviços de saúde da população. “Estaremos presentes em mais essa iniciativa cidadã, que garantirá serviços e recomendações importantes sobre o HIV. Reforçaremos a ação promovida pela OAB de Suzano, para que a população possa tirar dúvidas e realizar os testes que garantem a prevenção e o tratamento necessário”, declarou o chefe da pasta.

