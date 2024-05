Saúde inicia nova fase da vacinação contra a Covid-19 em Suzano

A Secretaria de Saúde de Suzano iniciou nesta semana uma nova fase da campanha de vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19). A iniciativa ocorre das 8 às 16 horas nos 24 postos do município, entre segunda e sexta-feira, com o imunizante Spikevax, da farmacêutica Moderna. O objetivo é administrar a vacina a grupos prioritários e crianças que estão com o esquema vacinal incompleto ou que não possuem nenhuma aplicação.

A pasta recebeu mil doses do imunizante, aprovado em março pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e a previsão é de que mais 2 mil cheguem ainda neste mês, totalizando 3 mil neste primeiro momento. Poderão se vacinar crianças entre seis meses e 4 anos ou integrantes de grupos prioritários como idosos, imunocomprometidos, gestantes, puérperas, pessoas que vivem ou trabalham em Instituições de Longa Permanência para Idosos (llpis), indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da Saúde, pessoas com deficiência permanente, comorbidades ou privadas de liberdade, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Para receber a aplicação, o munícipe precisa ir até uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF) e apresentar a caderneta de vacinação, documento pessoal com foto, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Crianças e adolescentes que integram o público-alvo precisam estar acompanhados de um responsável. Já para os integrantes de grupos prioritários, é necessário, no momento da imunização, apresentar receituário ou relatório médico recente que comprove a condição. A lista com os endereços de todas as unidades de saúde do município pode ser acessada por meio do link //bit.ly/EnderecosUBS.

O esquema da vacina da Covid-19 Monovalente (XBB), da fabricante Moderna, para crianças de seis meses a 4 anos não vacinadas ou que nunca receberam imunizantes contra o coronavírus, é de duas doses. Os pequenos que têm três aplicações da Pfizer baby ou Coronavac, ou seja, com esquema completo, deverão receber uma dose da Covid-19 Monovalente (XBB). Caso a criança esteja com esquema incompleto, será concluído com a nova vacina, conforme situação vacinal encontrada no momento da imunização.

Já para os grupos prioritários, com maior vulnerabilidade ou condição que aumenta o risco para formas graves da doença, a indicação de dose é a cada seis meses para idosos, pessoas imunocomprometidas, gestantes e puérperas. As demais podem administrar a vacina de forma anual e, nos dois casos, o número de doses prévias para a Covid-19 é indiferente.

O secretário Diego Ferreira afirmou que o público-alvo deve se imunizar, já que o vírus ainda não foi erradicado. “É uma recomendação do Ministério da Saúde que precisamos seguir. Temos que controlar o coronavírus para que ela não volte a ser um problema. Por isso, peço para que a população que está em um destes grupos vá até uma UBS ou USF e se imunize com a vacina da Moderna”, declarou Ferreira.