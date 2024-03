Saúde inicia vacinação contra a dengue para adolescentes de 12 a 14 anos nesta segunda

A Secretaria de Saúde de Suzano iniciou nesta segunda-feira (11/03) a vacinação contra a dengue para adolescentes de 12 a 14 anos. Todos os 24 postos da rede municipal disponibilizarão, entre 8 e 15 horas, o imunizante QDenga, desenvolvido pelo laboratório japonês Takeda Pharma. O setor de Vigilância Epidemiológica distribuirá as doses remanescentes da primeira etapa da campanha, que foi direcionada para crianças de 10 e 11 anos. A vacina para este público seguirá sendo ofertada normalmente.

Os adolescentes que forem se imunizar precisam estar acompanhados de um responsável. Para receber a dose, deverá ser apresentada a caderneta de vacinação, já que será verificado se houve registro de alguma aplicação nos 30 dias anteriores, além de documento pessoal com foto, CPF e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Vale destacar que a imunização estará completa após a segunda dose, respeitando um intervalo de 90 dias. Os endereços e os telefones das 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e das 12 Unidades de Saúde da Família (USFs) podem ser encontrados no link bit.ly/EnderecosUBS. Os postos ficam abertos de segunda a sexta-feira.

A vacina é contraindicada para indivíduos com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo aqueles que recebem terapias imunossupressoras, tais como quimioterapia ou altas doses de corticosteroides sistêmicos, dentro de quatro semanas anteriores à vacinação. Também devem evitar o imunizante os munícipes com infecção por HIV sintomática ou infecção por HIV assintomática, quando acompanhada por evidência de função imunológica comprometida, assim como as mulheres grávidas ou em período de amamentação.

A campanha contra a dengue começou no dia 20 de fevereiro, também nos 24 postos da rede municipal, onde foram colocados à disposição 8,4 mil doses, que foram retiradas do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado em Mogi das Cruzes. Em 24 de fevereiro, um sábado, foi promovida uma ação especial para ofertar o imunizante no Parque Municipal Max Feffer, na USF Dr. Eduardo Nakamura e no Hipermercado D’Avó. Na sequência, a campanha também chegou às escolas públicas e passou a se concentrar em 12 unidades de saúde.

Até o momento, já foram aplicadas 3.916 doses, que representam cerca de 46,6% do total de munícipes de 10 e 11 anos em Suzano. A ampliação da imunização para adolescentes de 12 a 14 anos tem o objetivo de alcançar um público de 10,8 mil pessoas, que é justamente o número estimado de moradores da segunda faixa etária contemplada pela campanha. Este é o número de doses a mais que a Secretaria Municipal de Saúde deverá receber do governo estadual posteriormente. Contando as duas faixas etárias, a imunização pretende alcançar 19,2 mil residentes.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, afirmou que é fundamental a adesão da população a esta nova fase da campanha. “Reforçamos aos pais e responsáveis a importância de levar as crianças para se imunizarem nos postos de saúde. Temos que estar unidos nessa campanha de combate à dengue. A administração municipal tem conduzido inúmeras ações destinadas à prevenção da doença, que inclui a oferta da doença para o público-alvo do momento. Nosso objetivo é preservar a saúde de todos”, ressaltou Ferreira.