Saúde orienta pais a aproveitar férias para atualizar caderneta de vacinação das crianças

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) orienta os pais e responsáveis a aproveitarem o período de férias escolares das crianças para levá-las à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua casa e atualizar a caderneta de vacinação. Na consulta, o histórico de imunização pode ser acessado, facilitando a administração das vacinas que não estão em dia.

No calendário básico de vacinação para crianças com menos de 1 ano, estão previstas as imunizações contra doenças como tétano, difteria, sarampo, caxumba, rubéola, além de poliomielite e coqueluche, que têm como principal forma de prevenção a vacina.

No estado de São Paulo já foram registrados 192 casos de coqueluche até o final de junho, de acordo com os dados da SES. A doença é caracterizada por uma infecção respiratória bacteriana que afeta principalmente bebês de até um ano de idade.

De acordo com Regiane de Paula, coordenadora de Controle de Doenças (CCD) da SES, a coqueluche é uma doença altamente contagiosa. “Em todas essas doenças, a vacinação é a melhor forma de prevenção. No caso da coqueluche como estamos com altos números de casos, é de suma importância a vacinação”.

Para crianças, a contaminação pode ser ainda mais grave. Na coqueluche, o indivíduo é acometido por crises de tosse seca, febre, corrimento nasal e mal-estar, sendo que o agravamento do caso pode causar insuficiência respiratória e levar a óbito.