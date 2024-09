Saúde presta contas e destaca atuação do setor de Saúde Mental

A Secretaria Municipal de Saúde apresentou as ações que foram realizadas no 2º quadrimestre deste ano durante audiência pública realizada pela Câmara Municipal na tarde da última quinta-feira (26/09). Na oportunidade, foi destacada a atuação do setor de Saúde Mental por conta das novidades implementadas no período com a ampliação do horário de funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD Vita), localizado na rua Dr. Deodato Wertheimer, 33, no bairro Vila Costa, que passou a funcionar 24 horas por dia, e também em virtude da inauguração Núcleo de Apoio ao Neurodesenvolvimento Infantil Ciranda, que fica nas dependências da Clínica da Família Dr. André Cano Garcia, situada na avenida Jaguari, 37, no bairro Cidade Boa Vista.

Ao longo da atividade no Legislativo municipal, ainda foram compartilhados dados referentes ao trabalho nos setores da Atenção Básica, de Especialidades, de Urgência e Emergência e do setor Hospitalar, que juntos foram responsáveis pela produção global de 2,68 milhões de ações desenvolvidas entre maio e agosto. A audiência foi conduzida pelo presidente da Casa de Leis, Joaquim Rosa, e contou com a apresentação do secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, que esteve acompanhado das coordenadoras da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), Dulce Ramos e Carolina Jacob da Costa Lima; e também da diretora jurídica, Tânia Porfírio.

Com relação ao Caps AD Vita, que registrou 2.604 ações no 2º quadrimestre, houve referência à revitalização da unidade para que a estrutura pudesse se adequar à nova rotina de atendimentos de forma a acomodar oito leitos de hospitalidade noturna, voltados para a oferta de cuidados intensivos às pessoas com sofrimento psíquico decorrente do uso de álcool e outras drogas. A prefeitura promoveu os reparos necessários no equipamento, com serviços de pintura e aplicação de nova identidade visual, para receber os pacientes com mais conforto no período em que eles estiverem sendo atendidos. Os novos acolhimentos passaram a ser realizados com a chegada de 36 profissionais das áreas de Psiquiatria, Clínica Médica, Psicologia, Serviço Social e Enfermagem, além da equipe de apoio, que se somou aos 52 funcionários que já atuavam na unidade.

No que diz respeito ao Núcleo Ciranda, de apoio ao neurodesenvolvimento infantil, foi ressaltado o trabalho da equipe de especialistas nesse cuidado composta por uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional e uma fonoaudióloga para formação de 235 profissionais que integram núcleos multiprofissionais para acompanhamento da primeiríssima infância em cada um dos 24 postos de saúde. O objetivo é evitar diagnósticos precipitados e a correta medicalização da infância, aprimorando o processo de identificação dos sinais de alerta nos primeiros 36 meses de vida e garantindo o início imediato da estimulação do desenvolvimento infantil pelas equipes e pelas famílias. Nesse contexto, a Secretaria de Saúde pretende criar um protocolo, conforme anunciado na audiência, que possibilite o acompanhamento por profissionais da pasta das crianças de zero a 3 anos que forem diagnosticadas com autismo.

Além das novidades relacionadas ao setor de Saúde Mental, a atividade na Câmara também detalhou o trabalho que foi desenvolvido nos equipamentos municipais e nas ruas, entre maio e agosto. No período, por exemplo, o Laboratório Municipal Maria Yolanda Miguel Cano Garcia atendeu a 39.730 pacientes, realizando 582.569 exames; o Controle de Zoonoses proporcionou 2.634 visitas para Avaliação de Densidade Larvária (ADL), reforçando o combate à dengue; a Vigilância Sanitária emitiu 106 autos de infração e promoveu 11 interdições nos estabelecimentos que descumpriram os padrões de qualidades exigidos em lei; a Vigilância Epidemiológica vacinou 60.733 pessoas; e o Serviço de Atendimento Especial/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) promoveu 1.349 testes rápidos para detecção de doenças infecções sexualmente transmissíveis.

Com todos os números apresentados, o secretário Diego Ferreira destacou a atuação de todos os colaboradores que contribuíram para a marca expressiva de serviços prestados à população, não só no quadrimestre como durante todo o ano de 2024 “Os dados revelam o quanto a pasta tem sido atuante no atendimento à população, garantindo um desempenho relevante em todos os segmentos, com uma referência especial ao setor de Saúde Mental neste período. O trabalho tem sido desenvolvido com excelência para que possamos proporcionar o melhor para a cidade, preservando a saúde e qualidade de vida dos munícipes”, ressaltou Ferreira.

Também marcaram presença na apresentação, por parte da Secretaria Municipal de Saúde, a diretora de Vigilância em Saúde, Maria Cristina Perin; a diretora da Atenção Básica, Cíntia Steffens Watanabe; o diretor da Rede de Urgência e Emergência (RUE), Matheus Miyake; o diretor de Atenção Especializada, André Moraes; o diretor de Vigilância Sanitária, Mauro Vaz; a coordenadora da Rede Cegonha, Alcione Sena; e a coordenadora da Atenção Básica, Regislaine Gonçalves.