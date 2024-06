Saúde recebe certificação estadual por boas práticas em HIV/Aids

O Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), vinculado à Secretaria de Saúde de Suzano, foi premiado nesta quarta-feira (26/06) durante o Fórum Estadual de Dirigentes em HIV/Aids com o selo bronze pelo Programa de Qualificação de Boas Práticas em HIV/Aids do Programa Estadual de IST/Aids. A pontuação atingida pelo órgão foi de 1,5 para 2,2 em uma escala de 0 a 3, alcançada graças a um plano de ação e de iniciativas voltadas à prevenção e tratamento de HIV e Aids. Esta é a primeira vez que Suzano alcança o selo.

A cerimônia ocorreu no espaço Hakka Eventos, no bairro da Liberdade, região central da capital paulista, e contou com as presenças do secretário Diego Ferreira, da coordenadora do Programa Municipal IST/HIV e Hepatites Virais de Suzano, Micheli Aparecida de Paula Santos Rosa, e de servidores do SAE/CTA.

A iniciativa tem como objetivo diminuir a vulnerabilidade da população de todo o Estado de São Paulo às ISTs, especialmente HIV e Aids, prevenir novas infecções, reduzir o preconceito e os impactos sociais negativos da condição e promover qualidade de vida às Pessoas Vivendo com HIV e Aids (PVHVA). Ao todo, 160 municípios que possuem SAE participaram do programa, sendo avaliados pelas ações desenvolvidas entre os meses de janeiro e dezembro de 2023.

O resultado foi alcançado após a realização de um plano de ação para melhoria dos indicadores que incluiu quatro etapas: diagnóstico situacional, que incluiu a estratificação do município e a identificação das fragilidades e fortalezas para determinar o ponto de partida do processo; construção do plano, que priorizou pontos de melhoria e estratégias para cada um deles, além de viabilidade para sua realização; desenvolvimento, com reuniões mensais com os municípios e qualificação de boas práticas de modo estruturado; e reavaliação de boas práticas, com submissão da documentação para análise pela comissão e apresentação das estatísticas descritivas para cada município e de forma global para o Estado.

Em seguida, o programa avaliou 54 indicadores nos eixos gestão e vigilância; promoção e prevenção; diagnóstico e vinculação; retenção; e tratamento. Alguns dos critérios considerados são oferta de recursos e insumos de prevenção, taxa de mortalidade no município, se a cidade teve uma meta de enfrentamento ao HIV/Aids no Plano Municipal de Saúde, se possuiu programação de atividades em IST/Aids, entre outros.

“Conseguimos ir muito bem nos indicadores, alcançando o selo bronze que é o primeiro passo para alçarmos voos mais altos em prol da saúde da nossa população. Desde a criação do SAE/CTA, nossa premissa sempre foi a prevenção. O resultado está sendo satisfatório”, avaliou Micheli Rosa.

Para conquistar o selo bronze a cidade precisava alcançar, no mínimo, 1,8 ponto. Suzano bateu na trave para conquistar a classificação prata, que exige pontuação mínima de 2,3. O secretário se mostrou confiante para o crescimento do serviço realizado pelo SAE/CTA para os próximos anos. “Com todo o trabalho realizado, tenho certeza que alcançaremos o selo ouro, que pode ser conquistado já com a pontuação 2,7. Parabenizo a Micheli e toda a equipe do órgão que diariamente se dedicam para prevenir e controlar casos de ISTs no município”, finalizou.