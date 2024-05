Saúde registra recorde de procedimentos realizados em oito anos

A Secretaria Municipal de Saúde apresentou, na noite da última terça-feira (28/05), em audiência pública realizada pela Câmara de Suzano, o resultado das ações promovidas pelos setores de Especialidades, da Atenção Básica, de Urgência/Emergência e Hospitalar no primeiro quadrimestre de 2024. O titular da pasta, Diego Ferreira, destacou que o balanço de atividades registradas de janeiro a abril representou o recorde de produção dos últimos oito anos, no comparativo com o mesmo período de avaliação. A marca alcançada foi de 2.763.953 procedimentos, 600 mil a mais do que em 2023, que era o maior número.

Na oportunidade, também foi anunciado que o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD), localizado na rua Dr. Deodato Wertheimer, 33, no bairro Vila Costa, que atendia entre 7 às 17 horas, passará a funcionar 24 horas a partir de 22 de junho, com equipes de remoção, enfermagem e ambulância em todo o período. A unidade recebe munícipes egressos de internação clínica ou psiquiátrica em decorrência de uso problemático dessas substâncias, além de demanda espontânea, atendendo pacientes com dependência ou uso abusivo, com prejuízos nos laços sociais e familiares, e que necessitam de regime mais intensivo de tratamento. O espaço abriga pessoas com maior vulnerabilidade social, incluindo adolescentes acima de 16 anos, puérperas, gestantes, idosos e pessoas em situação de rua.

Na Câmara, a atividade foi conduzida pelo presidente da Casa de Leis, Joaquim Rosa, e também participaram os vereadores André Marcos de Abreu, o Pacola; Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; Artur Takayama; Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus; Jaime Siunte; Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; Leandro Alves de Faria, o Leandrinho; Gerice Lione; Denis Claudio da Silva; Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; e Antonio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado.

Do total de serviços, 770.170 (28%) foram realizados pela Atenção Básica, nas 12 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas 12 Unidades de Saúde da Família (USFs). Dentre as atividades contabilizadas, incluem-se 272.377 procedimentos individualizados; 164.840 visitas domiciliares e territoriais; e 18.220 atendimentos odontológicos individuais. Pelo setor de Especialidades, 858.867 serviços (31%) foram registrados nos primeiros quatro meses do ano, sendo 804.049 procedimentos com finalidade diagnóstica; 44.607 procedimentos clínicos; e 8.627 ações de promoção e prevenção em saúde.

Já a Rede de Urgência e Emergência (RUE) foi responsável por 1.030.507 serviços (37%) no primeiro quadrimestre, sendo 887.529 procedimentos clínicos; 130.604 procedimentos com finalidade diagnóstica; 9.492 ações de promoção e prevenção em saúde; e 2.882 procedimentos cirúrgicos. No setor hospitalar, foram assinaladas 104.409 atividades (4%), incluindo a parte ambulatorial, com os procedimentos clínicos (63.845) e de finalidade diagnóstica (38.505); e os atendimentos com internação, que abrangem os procedimentos cirúrgicos (795) e clínicos (781).

Na audiência, também foram compartilhados os números do trabalho desenvolvido pelo setor de Regulação, que garantiu 14.958 consultas e 35.146 exames à população; pelo Laboratório Municipal, que atendeu 46.530 pacientes, realizando 642.065 exames; e pelos Caps, que promoveram 2.967 atendimentos individuais multiprofissionais, 2.938 atendimentos em Enfermagem, 544 oficinas terapêuticas e 170 visitas domiciliares. No período, foram feitas 3.790 consultas psiquiátricas e 9.641 atendimentos psicológicos individuais.

A apresentação ainda abordou a atuação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que garantiu 3.189 atendimentos com a unidade de suporte básico e 284 com a unidade de suporte avançado; e as ações de combate à dengue por parte do setor de Controle de Zoonoses, que promoveu 11.083 bloqueios em áreas com casos suspeitos e 989 visitas a imóveis para Avaliação de Densidade Larvária (ADL). Por parte da Vigilância Sanitária, foram feitas 369 vistorias, que resultaram em 110 autos de infração e 15 interdições. Por sua vez, a Vigilância Epidemiológica imunizou 62.496 pessoas com as vacinas de rotina e 25.863 na campanha contra a gripe.

O secretário destacou a abrangência, o volume e a qualidade dos serviços prestados por todos os setores da Saúde municipal. “Os números atestam a relevância do trabalho que vem sendo executado e o empenho de nossos profissionais para atender a população com o cuidado que todos merecem. Apresentamos um balanço expressivo de atividades, que englobam serviços relacionados à Atenção Básica, à RUE, ao setor hospitalar e de especialidades”, avaliou Ferreira.

Por parte da Secretaria Municipal de Saúde, marcaram presença na atividade: a diretora jurídica, Tânia Porfírio; a diretora da Atenção Básica, Cíntia Steffens Watanabe; o diretor da RUE, Matheus Miyake; a diretora de Planejamento, Silmara do Carmo; a diretora de Obras, Margarida Mendes; os diretores administrativos Sidney Gomes e Mizael de Almeida; a diretora de Vigilância em Saúde, Maria Cristina Perin; a coordenadora do setor de Controle de Zoonoses, Priscila Arap; a coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), Dulce Ramos; e a coordenadora de Regulação, Paula Oliveira.

Também participaram a diretora da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Jardim Revista; Andressa Angeloni; a diretora do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS); Joyce Moreira; e a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cleide Tomioka.