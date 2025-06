Saúde vacina 402 pessoas em ações especiais no Dona Benta e na Fazenda Aya

A Secretaria Municipal de Saúde vacinou 402 pessoas em duas ações especiais realizadas no último final de semana com o objetivo de garantir a prevenção contra a gripe (vírus Influenza). O trabalho destinado à imunização da população ocorreu tanto no domingo (08/06), na feira do Dona Benta, na região norte, quanto no sábado (07/06), na Escola Municipal Nizilda Alves de Godoy, na Fazenda Aya, bairro situado na região sul do município.

A mobilização na feira alcançou aqueles que estavam circulando pela avenida Jaguari entre 7h30 e meio-dia, e garantiu proteção a 314 munícipes, sendo 16 da faixa etária compreendida entre seis meses e 5 anos; 270 do grupo que tem entre 6 e 59 anos; e outros 28 com mais de 60 anos. Este foi o quinto final de semana seguido em que a pasta promoveu atendimento extraordinário para reforçar a prevenção na cidade, já tendo contemplado 4.730 munícipes somente nestas oportunidades.

A estrutura disponibilizada na Escola Municipal Nizilda Alves de Godoy, que contemplou os moradores pelo sexto mês seguido neste ano, vacinou 88 pessoas contra o vírus Influenza. A ação especial ainda garantiu, neste dia, 76 consultas médicas, 59 aferições de pressão arterial, 59 aferições de glicose, 29 avaliações odontológicas, 15 coletas de exames laboratoriais, 29 procedimentos de auriculoterapia, duas palestras em saúde, 20 solicitações de exames laboratoriais, e aplicação de nove doses contra outras doenças, além do imunizante contra a gripe.

O trabalho da pasta aos finais de semana já vem se desenvolvendo de forma contínua desde o último mês. Neste período, houve vacinação no dia 31, com 293 doses aplicadas durante ação no Largo da Feira, no centro; nos dias 24 e 25, com aplicação de 2.612 doses durante mutirão no Suzano Shopping, localizado no bairro Parque Suzano; nos dias 17 e 18, com outras 1.410 doses no Supermercado Shibata, no Parque Suzano; e no dia 10 de maio, com mais 13 na ação na Fazenda Aya.