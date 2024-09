Sebrae de São Paulo conclui Programa 'Gov.Inova' no Alto Tietê

O Sebrae-SP concluiu o Gov.Inova - programa de inovação pioneiro no Estado, aplicado no Alto Tietê - com a atração de 18 propostas para solucionar desafios propostos pelos municípios do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+). A iniciativa atraiu startups Govtechs de diversas partes do Brasil e fomentou a capacitação das administrações municipais na cultura de compras públicas de inovação, fortalecendo o empreendedorismo e o desenvolvimento regional.

O programa desenvolvido pelo Sebrae-SP em parceria com o Condemat+ busca expandir a utilização dos processos licitatórios amparados pelo Novo Marco Legal das Startups, que apesar de vigorar desde 2021, ainda não é amplamente utilizado pelas cidades.

O Sebrae-SP busca mudar realidade com foco no aprimoramento do empreendedorismo inovador e na modernização do ambiente de negócios.

“O Alto Tietê sai na frente ao iniciar esse caminho de buscar junto as empresas de tecnologia respostas para suas dores. As compras públicas de inovação já são uma realidade e a oportunidade de gerar bons negócios. Além de estimular toda a cadeia produtiva, as prefeituras têm muito a ganhar em expertise e até mesmo no gerenciamento de custos”, analisou Gilvanda Figueiroa, gerente regional do Sebrae-SP.

O Gov.Inova, implantado no começo do ano, movimentou todo o ecossistema de startups do Brasil e atraiu empresas de inovação interessadas em ofertar soluções para as cidades.

O projeto piloto atendeu os municípios de Arujá (Reduzir o absenteísmo nas consultas de saúde do município); Ferraz de Vasconcelos (Como usar tecnologia e inovação para regularizar o processo fundiário); Guararema (Como ter uma solução inovadora para mapear produtores agrícolas); e Mogi das Cruzes (Como melhorar a fluidez do tráfego em horários de picos em locais movimentados). Ao todo, 37 projetos foram apresentados. Os selecionados para a fase final foram definidos de acordo com a sinergia e maturação das propostas.

Gov.Inova

O programa foi executado em fases, que incluíram a capacitação dos agentes públicos por meio de palestras e workshops focados no treinamento das diretrizes de compras públicas de inovação, na compreensão dos problemas que podem ser atendidos pelas empresas inovadoras e os passos para contratá-las.