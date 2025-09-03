Secretaria de Governo promove encontro com estudantes do Batista Renzi

A Secretaria de Governo de Suzano recebeu na última quinta-feira (28/08) os integrantes do Grêmio Estudantil Panthers, da Escola Estadual Batista Renzi, para uma reunião voltada ao fortalecimento da participação jovem e à construção conjunta de propostas para a cidade. O encontro foi conduzido pelo titular da pasta, Alex Santos, e contou com a presença do presidente do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), André Luis Averaldo, representando o compromisso da gestão com políticas públicas voltadas à juventude.

Participaram da reunião os estudantes Juan Pablo, Lívia Massariol, Maria Eduarda Mignoli e Layza Binotti, todos do 1º ano do ensino médio, que compartilharam ideias, visões e sugestões para ampliar o protagonismo juvenil em sua escola e na cidade. O encontro proporcionou um momento de escuta ativa, diálogo e incentivo ao engajamento cívico entre os jovens.

Segundo Alex Santos, fortalecer esses espaços de participação é fundamental para garantir que os jovens sejam ouvidos e incluídos nos processos de construção da cidade. “Nosso compromisso, junto ao prefeito Pedro Ishi, é fazer de Suzano um município onde a juventude seja valorizada, ouvida e parte ativa das transformações sociais. Receber os estudantes do Grêmio Panthers e dialogar com o Comjuve é uma forma concreta de reafirmar essa missão”, afirmou o secretário.

A articulação entre o poder público e os grêmios estudantis tem sido uma estratégia da administração municipal para ampliar a cidadania, o protagonismo e o senso de pertencimento dos jovens à realidade do município. O Comjuve, instituído por lei e composto por representantes de diversas áreas da sociedade, tem desempenhado papel estratégico na conexão entre as pautas juvenis e o governo.

A gestão municipal segue investindo em iniciativas que promovam a inclusão da juventude, incentivem o diálogo intergeracional e fortaleçam ações de cidadania em Suzano.