Secretaria de Transporte realiza palestra sobre condução segura

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana promoveu nesta sexta-feira (24/05), no Tenda Atacado, no bairro Vila Costa, uma palestra para 40 funcionários sobre a conscientização na condução segura no trânsito, em alusão ao movimento “Maio Amarelo”. O evento, que ocorreu na sala de reuniões da unidade, foi ministrado pela agente de trânsito da pasta, Camila Januário de Souza, em dois horários: das 10 às 11 horas e das 14 às 15 horas.

Durante a ação foram apresentadas as normas de circulação e conduta das vias utilizadas por pedestres, ciclistas, motoristas e motociclistas para garantir um convívio seguro nas ruas. Também foram abordadas no evento as principais leis relacionadas ao tema e prestados esclarecimentos sobre direção defensiva, que se trata de um conjunto de técnicas que inclui conhecimento, atenção, previsão, habilidade e ação que o condutor deve incorporar a sua maneira de dirigir para torná-la mais segura.

Para Claudinei Galo, responsável pelo trânsito, a realização de palestras são fundamentais para a conscientização de todos sobre a importância de garantir a segurança nas ruas. “Nosso objetivo é reduzir o número de acidentes e promover uma cultura de respeito e responsabilidade nas vias públicas do nosso município. Acreditamos que, ao passar o conhecimento por esses meios, nós podemos abordar o máximo de pessoas possível”, destacou Galo.