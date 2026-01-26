Secretário de Manutenção de Suzano coordena Grupo de Trabalho de Drenagem no Condemat+

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel de Oliveira, assumiu a coordenação do Grupo de Trabalho de Drenagem do Condemat+, ligado à Câmara Técnica de Desenvolvimento Urbano, ampliando a atuação do município nas discussões voltadas à infraestrutura urbana e à prevenção de impactos causados por eventos climáticos.

O grupo contribui diretamente com a troca de experiências técnicas entre os municípios do Alto Tietê, levando para o debate regional práticas adotadas no dia a dia da manutenção urbana, do planejamento preventivo e da organização de ações voltadas à redução de alagamentos e à melhoria da mobilidade em períodos de chuva intensa.

A definição ocorreu durante reunião realizada na última sexta-feira (23/01), quando foram estabelecidas as coordenações das Câmaras Técnicas e dos Grupos de Trabalho para o ano de 2026. A participação ativa de Suzano nessas instâncias reforça a integração entre os municípios e o alinhamento de estratégias conjuntas para o enfrentamento de desafios comuns da região.

Além do Grupo de Trabalho de Drenagem, Suzano também assume a coordenação da Câmara Técnica de Agricultura, com Gustavo Mattos da Silva, e da Câmara Técnica de Gestão Ambiental, sob responsabilidade de Solange Wuo. O município ainda integra o Grupo de Trabalho Jurídico, coordenado pelo secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris; o Grupo de Trabalho de Segurança Alimentar, liderado pelo secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo; e o Grupo de Trabalho de Finanças, com o secretário municipal de Finanças, Itamar Viana, atuando como coordenador adjunto.

A atuação técnica do município nas instâncias do consórcio acompanha o papel institucional do prefeito Pedro Ishi, que ocupa a vice-presidência do Condemat+. A presença de Suzano em cargos estratégicos reforça o compromisso com a cooperação regional e com a construção de soluções integradas para o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da população.

Para Oliveira, a coordenação do Grupo de Trabalho de Drenagem representa a oportunidade de contribuir com soluções baseadas na experiência prática da manutenção urbana. “É um espaço importante para alinhar estratégias, compartilhar conhecimento técnico e fortalecer ações preventivas que refletem diretamente na mobilidade e na segurança da população”, destacou o secretário.

Já para o prefeito Pedro Ishi, a participação de Suzano em posições estratégicas do Condemat+ demonstra o compromisso da gestão com o diálogo e a construção coletiva. “A cooperação entre os municípios fortalece decisões, amplia resultados e contribui para soluções mais eficientes, que impactam diretamente a vida da população em toda a região”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.