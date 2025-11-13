Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 13/11/2025
Cidades

Secretário discute repasses federais para Suzano em encontro no Ministério da Saúde

Diego Ferreira reforçou tratativas para viabilizar R$ 9 milhões anuais aos serviços de média e alta complexidade e R$ 11 milhões para conclusão do Hospital Federal

13 novembro 2025 - 18h30Por da Reportagem Local
Secretário discute repasses federais para Suzano em encontro no Ministério da SaúdeSecretário discute repasses federais para Suzano em encontro no Ministério da Saúde - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A melhoria dos serviços de saúde em Suzano foi tema de reunião realizada na sede do Ministério da Saúde, em Brasília, na última terça-feira (11/11), onde o titular da pasta municipal, Diego Ferreira, foi recebido pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e pelo supervisor da pasta federal, Humberto Tobé. Também estiveram presentes a diretora de Atenção à Saúde, Alcione Sena; a diretora de Obras, Glaucia Paulino; e o vereador André Dourado, que contribuiu para a realização do encontro.

Na oportunidade, foram reforçadas as tratativas para que sejam viabilizados mais R$ 9 milhões anuais destinados aos serviços de média e alta complexidade e R$ 11 milhões para a conclusão do Hospital Federal, que está sendo construído no bairro Cidade Cruzeiro do Sul.

A reunião foi um desdobramento da visita que o supervisor havia feito a Suzano em 9 de outubro. Na ocasião, ele esteve com o secretário suzanense durante vistoria ao Hospital Federal, cujas obras ultrapassaram 80% de conclusão. Os gestores da prefeitura mostraram ao representante do governo federal o avanço do empreendimento instalado entre a avenida Senador Roberto Simonsen e a rua Sete de Setembro, que tem entrega prevista para 2026.

Os recursos que começaram ser discutidos no mês passado, e estiveram também na pauta desta semana, são fundamentais para a estruturação dos serviços relacionados ao atendimento em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e para realização de cirurgias nas estruturas já existentes na rede municipal, assim como garantirão o complemento das obras que proporcionarão aumento da capacidade de atendimento em Suzano.

Durante o encontro, o secretário também foi informado que a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas André de Abreu, no Jardim Revista, deverá começar a receber do governo federal cerca R$ 250 mil por mês já nos pŕoximos meses, assim que algumas questões técnico-jurídicas forem superadas.

Ainda na reunião, foram discutidos os repasses mensais específicos para o setor de Saúde Bucal, que serão direcionados à confecção de próteses. Por meio do recadastramento deste serviço no sistema do governo federal, Suzano passará a receber R$ 40 mil para ofertar estes acessórios na rede municipal.

Outro tema tratado nesta oportunidade foi o custeio para melhoria do trabalho desenvolvido pelos agentes comunitários de saúde, que compõem a equipe multiprofissional nos serviços da Atenção Básica e desenvolvem ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, tendo como foco as atividades educativas em saúde, em domicílios e coletividades.

O titular da pasta municipal reforçou que a viagem foi importante para apresentar as demandas de Suzano e dialogar sobre os recursos federais que podem impactar positivamente na qualidade de vida da população. “Os assuntos colocados em pauta nesta reunião tiveram o objetivo de garantir a manutenção dos serviços para os munícipes, promover melhoria no atendimento e fortalecer a relação institucional e técnica voltada ao aprimoramento das políticas públicas de saúde”, frisou Ferreira.

