Segurança Cidadã acolhe demandas da comunidade durante reunião no Boa Vista

A atuação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano foi reconhecida por moradores durante reunião do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) Norte, realizada nesta terça-feira (04/08) na sede da Comunidade Kolping, no bairro Jardim São José.

O encontro reuniu representantes do Poder Público e da comunidade para avaliar as ações desenvolvidas na região, ouvir novas demandas e alinhar medidas para ampliar a segurança nos bairros.

Durante a reunião, os moradores agradeceram o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã e pela GCM, principalmente pelo aumento da presença das equipes nas ruas e pelo reforço das rondas preventivas em pontos indicados pela população. As ações de patrulhamento têm contribuído para o atendimento de ocorrências e para a aproximação entre os agentes públicos e a comunidade.

Entre as demandas apresentadas durante o encontro estavam as relacionadas à perturbação de sossego. Uma das situações debatidas foi no Jardim São José, onde a Guarda Civil Municipal já atua no atendimento das ocorrências registradas pelos moradores. Também foram discutidas ações relacionadas ao bairro Cidade Miguel Badra, que igualmente recebeu intervenções das equipes da corporação, além de uma nova solicitação envolvendo perturbação de sossego no Jardim Varan.

A reunião contou com a presença do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; do comandante da Guarda Civil Municipal, Rodrigo Kanashiro; do capitão da 4ª Companhia do 32º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), Thiago Fermino da Silva; do delegado do 2º Distrito Policial do Boa Vista, André Tostes; do presidente do Conseg Norte, Jackson Moreira; do vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; e do representante do Departamento de Trânsito da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, José Roberto.

Segundo o secretário Balbino, a participação da população é fundamental para direcionar as ações da pasta e garantir respostas mais rápidas às necessidades apresentadas. “Essas reuniões são importantes porque permitem que a Secretaria de Segurança Cidadã esteja cada vez mais próxima dos moradores, entendendo as demandas de cada região e apresentando as ações que já estão sendo realizadas. O reconhecimento pelo trabalho da GCM mostra que o patrulhamento preventivo tem feito a diferença, mas seguimos atentos às novas solicitações para garantir mais tranquilidade à população”, afirmou.

A Secretaria de Segurança Cidadã orienta que denúncias relacionadas à perturbação de sossego e demais ocorrências podem ser encaminhadas à Guarda Civil Municipal pelos telefones 153 e (11) 4745-2150, com atendimento 24 horas.