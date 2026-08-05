Suzano conta com cinco equipamentos públicos de saúde para atendimentos em especialidades

Com cinco grandes equipamentos voltados à oferta de atendimentos especializados, a rede municipal de saúde de Suzano fortaleceu, ao longo dos últimos anos, o atendimento em consultas focadas, exames detalhados e complexos, pequenas cirurgias e o acolhimento geral à população no segundo degrau do cuidado médico. Juntas, as estruturas realizam, em média, 192,9 mil procedimentos por mês.

Os equipamentos da lista são a Unidade Municipal de Fisioterapia (rua Abdo Rachid, 73 - Centro), o Ambulatório de Especialidades Médicas Doutor Joracy Cruz (rua Kazuo Kajiwara, 33 - Parque Santa Rosa), a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos (rua Kazuo Kajiwara, 91 - Parque Santa Rosa), a Clínica da Família Dr. André Cano Garcia (avenida Jaguari, 37 - Cidade Boa Vista) e o Laboratório Municipal Maria Yolanda Miguel Cano Garcia (rua Getúlio Moreira de Souza, 837 - Parque Residencial Casa Branca). Todos eles cumprem papel vital na rede pública, sendo quatro deles referenciados pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde e um com atendimentos em livre demanda.

A Unidade Municipal de Fisioterapia é referência para tratamentos de reabilitação e atende pacientes em áreas como Neurologia, Ortopedia, Traumatologia, Reumatologia e Fisioterapia Respiratória e Cardiológica. O equipamento realiza 6 mil procedimentos mensais e conta com espaços destinados a diferentes modalidades terapêuticas, incluindo cinesioterapia, pilates, acupuntura e auriculoterapia. Os atendimentos ocorrem mediante encaminhamento e agendamento pela regulação da Secretaria de Saúde.

No Parque Santa Rosa estão concentrados dois importantes equipamentos da Atenção Especializada. Um deles é o Ambulatório de Especialidades, que oferece consultas, exames, avaliações e outros procedimentos. Com aproximadamente mil metros quadrados, o espaço é referência para demandas encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), registrando média de 3,5 mil acolhimentos por mês.

Também no Parque Santa Rosa está a Clínica da Mulher. Inaugurada em janeiro de 2024, a unidade é dedicada ao atendimento especializado da população feminina e oferece consultas ginecológicas, acompanhamento de gestantes de alto risco, planejamento familiar, atendimento psicossocial, ultrassonografias, coleta de Papanicolau, testes rápidos, além de procedimentos relacionados a métodos contraceptivos, como DIU e Implanon. A estrutura registra média de 1,2 mil procedimentos por mês e recebe pacientes encaminhadas pela rede municipal.

Na região norte da cidade, a população conta com a Clínica da Família, instalada no bairro Cidade Boa Vista. O equipamento foi criado para ampliar a oferta de serviços especializados fora da região central e reúne atendimentos médicos e também dnas áreas de Fisioterapia, Odontologia, Nutrição, Fonoaudiologia, Psicologia e Otorrinolaringologia, além do Núcleo de Apoio ao Neurodesenvolvimento Infantil Ciranda. A unidade realiza, em média, 2,2 mil procedimentos por mês por encaminhamento da regulação, a partir das demandas identificadas na Atenção Primária à Saúde (APS).

Já o Laboratório Municipal, instalado no Parque Residencial Casa Branca, concentra a maior demanda dos cinco por ser responsável pelo processamento de exames laboratoriais de toda a rede municipal. A estrutura realiza, em média, 180 mil exames por mês e atende as unidades de saúde do município, com análises de sangue, fezes, urina, culturas, secreções, curva glicêmica, entre outras. Diferentemente dos demais equipamentos, o acesso aos exames laboratoriais ocorre por livre demanda nas unidades de saúde da cidade, conforme a solicitação do profissional e a necessidade do paciente. O laboratório recebe as amostras coletadas nos postos, realiza o processamento e devolve os resultados às unidades.

Para o diretor de Especialidades da Secretaria Municipal de Saúde, André Moraes, a existência de equipamentos com diferentes perfis permite organizar melhor os fluxos e garantir que cada paciente tenha acesso ao serviço adequado à sua necessidade. “Temos uma rede estruturada para atender diferentes demandas, desde a reabilitação e os exames laboratoriais até consultas e procedimentos especializados. Essa organização permite que o paciente seja encaminhado para o equipamento mais adequado, com equipes preparadas e serviços que se complementam”, afirmou.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, destacou que o fortalecimento dos equipamentos especializados também contribui para aproximar os serviços da população. “O objetivo é garantir uma Saúde cada vez mais resolutiva, com equipamentos preparados, profissionais qualificados e atendimento organizado. Temos estruturas importantes no centro, no Parque Santa Rosa, na Casa Branca e na região norte. Assim, a gente consegue ampliar as possibilidades de cuidado e evitar que o morador precise buscar atendimento fora de Suzano”, ressaltou.

Por fim, o prefeito Pedro Ishi reforçou que a ampliação e a qualificação da rede municipal fazem parte do compromisso da administração com o atendimento à população. “Suzano tem avançado na Saúde com investimentos em estrutura, serviços e profissionais. Esses cinco equipamentos mostram a capacidade que a nossa rede possui para oferecer desde exames e reabilitação até consultas e procedimentos especializados. Estamos trabalhando para que o suzanense tenha cada vez mais acesso a um atendimento público de qualidade, perto de onde vive e com o cuidado que merece”, finalizou o chefe do Executivo.