Centro Cultural Colorado recebe 2ª Mostra de Arte com produções de alunos e professores

O Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique) recebe durante este mês a 2ª Mostra de Arte Municipal de Suzano (Mams), exposição que reúne produções artísticas desenvolvidas por alunos e professores da rede municipal de ensino. A visitação é gratuita e pode ser feita até o dia 31.

Iniciativa da Secretaria de Educação de Suzano, a mostra conta com 35 trabalhos, entre gravuras, esculturas e pinturas, produzidas por 70 alunos de escolas municipais e 52 adultos, sendo 50 professores de arte da rede, além de artistas convidados. Os trabalhos foram inspirados nas obras do filósofo, poeta e escritor brasileiro Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo.

A iniciativa tem como proposta valorizar a produção artística desenvolvida no ambiente escolar, fortalecendo a relação entre arte, educação, território, memória e identidade. A 2ª Mams também busca dar visibilidade ao trabalho de investigação realizado por estudantes e educadores, aproximando a comunidade das experiências criativas construídas ao longo do ano letivo.

A mostra ainda tem como base o fortalecimento da criação, crítica, expressão e reflexão da comunidade escolar. A partir dessas diretrizes, os participantes desenvolveram trabalhos que dialogam com diferentes linguagens artísticas e estimulam novas formas de olhar para o cotidiano, para a cidade e para as vivências coletivas.

As unidades escolares representadas nesta edição são as escolas municipais Célia Pereira de Lima e Damásio Ferreira dos Santos, da região central, além das escolas Professora Ana Rita Gomes, Sérgio Simão, Antônio Maschietto, Augustinha Raphaela Maida Molteni, Profª Maria Odete Cara Gouveia e Profª Mércia Amaral Andrade de Brito, da região norte.

A abertura da exposição contou com a presença da secretária da Educação, Renata Priscila Magalhães, do controlador geral do município, César Braga, e do presidente da Câmara, Artur Takayama. O projeto é conduzido pela professora de arte Francisca Lima, a Xica Lima, que atua como supervisora de Ensino da pasta.

Além da exposição, a programação também contará com o Seminário de Saberes, no dia 25 de julho, com uma manhã dedicada à troca de experiências, apresentações culturais e debates sobre arte, educação e território. As atividades terão início às 8 horas.

A programação cultural do seminário terá apresentação de violão clássico com Matheus do Val, às 8h45; dança do ventre com Aline Messias, às 10h45; apresentação do Grupo Raízes, com o tema “Sons que habitam a memória”, às 10h55; e encerramento com orquestra conduzida por Gleberson Santana, o Maestro Binho, às 11h10. A mesa de debates será mediada por Xica Lima.

Xica Lima ressaltou a importância da iniciativa para dar visibilidade às produções dos alunos e educadores. “A Mams nasce desse desejo de partilhar processos, memórias e saberes construídos no cotidiano escolar. Nesta edição, trabalhamos a partir das provocações de Nego Bispo, trazendo reflexões sobre território, ancestralidade, coletividade e modos de existir. É uma mostra que valoriza o olhar das crianças, dos professores e da escola como espaço vivo de criação e pensamento”, destacou.

Por sua vez, Renata Priscila destacou que a mostra evidencia o trabalho desenvolvido nas escolas e valoriza o potencial criativo dos estudantes e professores. “A Mostra de Arte Municipal é um momento muito especial porque revela a força da educação pública, da pesquisa artística e do trabalho coletivo realizado dentro das nossas unidades escolares. Cada obra apresentada carrega um processo de aprendizado, reflexão e expressão, mostrando que a arte também é uma forma potente de conhecimento, pertencimento e transformação”, afirmou a secretária de Educação.