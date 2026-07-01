Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 01 de julho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 01/07/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Centro Cultural Colorado recebe 2ª Mostra de Arte com produções de alunos e professores

Exposição é gratuita e conta com 35 trabalhos em gravuras, esculturas e pinturas, produzidos por 70 estudantes e 52 adultos, entre educadores da rede municipal e artistas convidados

01 julho 2026 - 18h50Por De Suzano
Exposição é gratuita e conta com 35 trabalhos em gravuras, esculturas e pinturas, produzidos por 70 estudantes e 52 adultos, entre educadores da rede municipal e artistas convidadosExposição é gratuita e conta com 35 trabalhos em gravuras, esculturas e pinturas, produzidos por 70 estudantes e 52 adultos, entre educadores da rede municipal e artistas convidados - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

O Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Vitorino, 68 – Jardim Cacique) recebe durante este mês a 2ª Mostra de Arte Municipal de Suzano (Mams), exposição que reúne produções artísticas desenvolvidas por alunos e professores da rede municipal de ensino. A visitação é gratuita e pode ser feita até o dia 31.

Iniciativa da Secretaria de Educação de Suzano, a mostra conta com 35 trabalhos, entre gravuras, esculturas e pinturas, produzidas por 70 alunos de escolas municipais e 52 adultos, sendo 50 professores de arte da rede, além de artistas convidados. Os trabalhos foram inspirados nas obras do filósofo, poeta e escritor brasileiro Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo.

A iniciativa tem como proposta valorizar a produção artística desenvolvida no ambiente escolar, fortalecendo a relação entre arte, educação, território, memória e identidade. A 2ª Mams também busca dar visibilidade ao trabalho de investigação realizado por estudantes e educadores, aproximando a comunidade das experiências criativas construídas ao longo do ano letivo.

A mostra ainda tem como base o fortalecimento da criação, crítica, expressão e reflexão da comunidade escolar. A partir dessas diretrizes, os participantes desenvolveram trabalhos que dialogam com diferentes linguagens artísticas e estimulam novas formas de olhar para o cotidiano, para a cidade e para as vivências coletivas.

As unidades escolares representadas nesta edição são as escolas municipais Célia Pereira de Lima e Damásio Ferreira dos Santos, da região central, além das escolas Professora Ana Rita Gomes, Sérgio Simão, Antônio Maschietto, Augustinha Raphaela Maida Molteni, Profª Maria Odete Cara Gouveia e Profª Mércia Amaral Andrade de Brito, da região norte.

A abertura da exposição contou com a presença da secretária da Educação, Renata Priscila Magalhães, do controlador geral do município, César Braga, e do presidente da Câmara, Artur Takayama. O projeto é conduzido pela professora de arte Francisca Lima, a Xica Lima, que atua como supervisora de Ensino da pasta.

Além da exposição, a programação também contará com o Seminário de Saberes, no dia 25 de julho, com uma manhã dedicada à troca de experiências, apresentações culturais e debates sobre arte, educação e território. As atividades terão início às 8 horas.

A programação cultural do seminário terá apresentação de violão clássico com Matheus do Val, às 8h45; dança do ventre com Aline Messias, às 10h45; apresentação do Grupo Raízes, com o tema “Sons que habitam a memória”, às 10h55; e encerramento com orquestra conduzida por Gleberson Santana, o Maestro Binho, às 11h10. A mesa de debates será mediada por Xica Lima.

Xica Lima ressaltou a importância da iniciativa para dar visibilidade às produções dos alunos e educadores. “A Mams nasce desse desejo de partilhar processos, memórias e saberes construídos no cotidiano escolar. Nesta edição, trabalhamos a partir das provocações de Nego Bispo, trazendo reflexões sobre território, ancestralidade, coletividade e modos de existir. É uma mostra que valoriza o olhar das crianças, dos professores e da escola como espaço vivo de criação e pensamento”, destacou. 

Por sua vez, Renata Priscila destacou que a mostra evidencia o trabalho desenvolvido nas escolas e valoriza o potencial criativo dos estudantes e professores. “A Mostra de Arte Municipal é um momento muito especial porque revela a força da educação pública, da pesquisa artística e do trabalho coletivo realizado dentro das nossas unidades escolares. Cada obra apresentada carrega um processo de aprendizado, reflexão e expressão, mostrando que a arte também é uma forma potente de conhecimento, pertencimento e transformação”, afirmou a secretária de Educação.

Deixe seu Comentário

Leia Também

18ª Festa Nordestina tem balanço positivo com 60 mil pessoas em 3 dias
Cidades

18ª Festa Nordestina tem balanço positivo com 60 mil pessoas em 3 dias

Segurança Cidadã acolhe demandas da população durante encontro do Conseg Sul
Cidades

Segurança Cidadã acolhe demandas da população durante encontro do Conseg Sul

USFs recebem ações sobre hepatites virais durante 'Julho Amarelo'
Cidades

USFs recebem ações sobre hepatites virais durante 'Julho Amarelo'

Festa da Cerejeira será neste fim de semana em Suzano
Cidades

Festa da Cerejeira será neste fim de semana em Suzano

Mais 240 alunos da rede municipal se formam em programa de resistência às drogas da PM
Cidades

Mais 240 alunos da rede municipal se formam em programa de resistência às drogas da PM

Suzano é destaque estadual e nacional em prêmios e rankings de eficiência em 2026
Reconhecimento

Suzano é destaque estadual e nacional em prêmios e rankings de eficiência em 2026