Alto Tietê deve receber quase R$ 2 bilhões em investimentos para ampliar redes de água e esgoto

A região do Alto Tietê vai receber investimentos da ordem de R$ 1,9 bilhão até 2029, revelou a Sabesp durante evento realizado nesta sexta-feira (24), em Suzano. O anúncio aconteceu no âmbito do programa Sabesp Presente e reuniu representantes das nove prefeituras, além de contar com a participação da Arsesp e de secretaria executiva da Urae 1 - bloco regional gerido pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) para universalizar os serviços de água e esgoto de forma integrada no Estado de São Paulo.

Os recursos vão fortalecer a infraestrutura hídrica da região, com foco na ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário, na expansão das redes de abastecimento de água e no reforço da segurança hídrica por meio da Interligação Billings–Alto Tietê.

O encontro serviu para alinhar o cronograma físico das obras e os procedimentos de monitoramento da concessão na região, garantindo mais transparência e eficiência na execução dos projetos. Ele reforça a importância da atuação integrada entre Estado, municípios e concessionária para garantir a execução dos investimentos, acelerar a universalização dos serviços e ampliar a qualidade do saneamento na região. Do montante, a maior fatia — R$ 1,3 bilhão — será destinada à rede coletora de esgoto, beneficiando diretamente Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá e Suzano. Esses municípios receberão 343 quilômetros de novas redes e 59 quilômetros de coletores-tronco, um avanço expressivo para o saneamento da região.

Paralelamente, outros R$ 262 milhões serão aplicados na interligação entre os sistemas Billings e Alto Tietê, enquanto R$ 18,1 milhões ficarão reservados especificamente para melhorar o abastecimento de água em Biritiba Mirim e Guararema.

Os resultados obtidos após a desestatização da Sabesp também foram apresentados. Desde então, quase 30 mil pessoas passaram a ter acesso ao abastecimento de água, enquanto outras 146 mil foram incluídas no sistema de coleta e tratamento de esgoto. Houve ainda a ampliação da tarifa social, que passou a beneficiar mais de 101 mil famílias na região, sendo cerca de 59 mil delas incorporadas ao programa após a desestatização.

Outro ponto discutido foi o desafio de cumprir a meta de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário entre 2026 e 2029, prazo estabelecido no contrato de concessão para os municípios atendidos pela Sabesp.

As reuniões têm sido realizadas em grupos menores para ampliar a participação dos gestores municipais e tornar as discussões mais produtivas. Para a secretária-executiva do Conselho Deliberativo da Urae 1, Roberta Buendia, a iniciativa fortalece o acompanhamento das ações previstas.

"Reunir os municípios e a Sabesp em um mesmo espaço fortalece o diálogo e permite acompanhar de perto o andamento das obras e dos investimentos. Nosso objetivo é garantir que os compromissos assumidos sejam cumpridos e que os cidadãos sintam, na prática, os benefícios da ampliação dos serviços de água e esgoto."

Durante o encontro, as prefeituras também receberam orientações sobre a ativação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura (FMSAI), mecanismo que recebe repasses da Sabesp correspondentes a um percentual da receita líquida obtida pela companhia em cada município. Os recursos devem ser aplicados em obras de saneamento, infraestrutura e urbanização, contribuindo para ampliar os investimentos locais.

A agenda integra a caravana Sabesp Presente, que percorre as regiões atendidas pela companhia nos 371 municípios paulistas. A iniciativa já passou pelo interior, pela Baixada Santista e pelo Litoral Norte. A última etapa contempla a Região Metropolitana de São Paulo, dividida entre os eixos Leste, Oeste, Norte, Sul e ABC.

A Urae 1 – Sudeste é a instância de governança responsável por acompanhar a execução do contrato de concessão da Sabesp, em conjunto com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), responsável pela fiscalização.