Saúde conclui capacitação de 45 servidores para transporte de pacientes

A Secretaria Municipal de Saúde concluiu, nesta sexta-feira (24/07), a capacitação em Avaliação Primária, Suporte Básico de Vida (SBV), Imobilização e Transporte do Paciente, promovida para profissionais da pasta na sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no bairro Vila Figueira. Ao longo de três dias seguidos de atividades, 45 servidores das equipes de Transporte Sanitário e da Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (Emad) participaram do treinamento, promovido pela Rede de Urgência e Emergência (RUE) da cidade.

A capacitação teve como foco o aprimoramento técnico dos profissionais responsáveis pelo atendimento e transporte de pacientes em diferentes condições clínicas, reforçando procedimentos que contribuem para a segurança dos usuários e para a qualidade da assistência prestada pela rede municipal de saúde. As atividades foram conduzidas pelo enfermeiro Jean Góis, do Samu, e distribuídas em três turmas, garantindo que o serviço de transporte sanitário permanecesse em funcionamento durante todo o período do curso.

Durante o treinamento, os participantes receberam orientações sobre avaliação primária de pacientes, reconhecimento precoce de situações de risco, técnicas de suporte básico de vida, reanimação cardiopulmonar (RCP), utilização do desfibrilador externo automático (DEA), manejo de obstrução de vias aéreas, além de procedimentos de imobilização, mobilização, transferência e transporte seguro de pacientes. Também foram abordados protocolos de comunicação entre equipes e critérios para acionamento do Samu.

A programação aliou teoria e prática, com exposições dialogadas, demonstrações técnicas, treinamento em estações com manequins e equipamentos específicos, simulações realísticas de atendimento e avaliações antes e depois das atividades, permitindo mensurar a evolução do aprendizado dos participantes.

De acordo com a coordenadora da Rede de Urgência e Emergência (RUE), Sheila Breda, a iniciativa integra a política de educação permanente da Secretaria Municipal de Saúde e fortalece a atuação das equipes que prestam atendimento diariamente à população. “Investir na qualificação dos profissionais é garantir um atendimento mais seguro, eficiente e padronizado. O transporte de pacientes exige conhecimento técnico e respostas rápidas diante de intercorrências, e esse treinamento proporcionou mais preparo para que nossas equipes atuem com excelência em todas as situações", destacou.

O secretário municipal de Saúde, William Harada, destacou que a capacitação veio também para valorizar os servidores e a melhoria contínua dos serviços públicos de saúde. “A educação permanente é uma ferramenta essencial para manter nossas equipes atualizadas e preparadas para oferecer um atendimento cada vez mais qualificado. Investir na formação dos profissionais significa investir diretamente na segurança, na agilidade e na qualidade da assistência prestada à população de Suzano”, enfatizou.