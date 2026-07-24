Suzano sedia encontro regional sobre avanços para saneamento e segurança hídrica

Suzano sediou na manhã desta sexta-feira (24/07) um encontro regional promovido pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) que teve o objetivo de garantir as atualizações sobre os avanços que estão sendo registrados nas cidades do Alto Tietê, com relação ao saneamento básico e segurança hídrica.

A atividade realizada na Estação de Tratamento de Água (ETA) do reservatório Taiaçupeba, localizado no bairro Jardim Aeródromo Internacional, contou com as presenças dos prefeitos Pedro Ishi, Saulo Souza (Poá), Luis Camargo (Arujá), Carlos Alberto Taino Junior, o Inho (Biritiba Mirim), e Rodolfo Marcondes (Salesópolis), além dos secretários de Suzano, Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos) e André Chiang (Meio Ambiente).

As autoridades foram recebidas por gestores da companhia, que apresentaram um panorama dos investimentos que têm proporcionado a evolução das obras nos municípios. Pela empresa, participaram o diretor Regional Leste, Alexandre Marques; o diretor de Empreendimentos, Euzébio Neto; o gerente de Manutenção, Leonard Almeida; a gerente de Operações, Elis Regina de Jesus; a gerente comercial, Adriana Halack; e a gerente de Relações Institucionais, Sandra Garcia Lopes.

Dentre os números apresentados, houve destaque para os R$ 262 milhões investidos em Suzano para obras que viabilizarão a transposição da represa Billings para a represa Taiaçupeba, que contará com uma estrutura de 38,7 quilômetros de extensão, sendo 13,3 quilômetros de tubulações em Suzano. Este projeto é estratégico para reforçar a segurança hídrica na Região Metropolitana de São Paulo, que será acionada quando a represa Billings estiver em um nível alto e a represa Taiaçupeba estiver em um nível baixo.

Outro dado que foi compartilhado foi o investimento de R$ 1,3 bilhão para obras de esgotamento sanitário nos municípios de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá e Suzano, totalizando 67 Estações Elevatórias de Esgoto (EEE), 343 quilômetros de rede coletora, 59 quilômetros de coletores tronco e 28 quilômetros de linhas de recalque. Foi citado o poço de gradeamento que está sendo executado na EEE Vila Esperança 2, em Suzano.

A Sabesp indicou que no período compreendido entre 2026-2029, está previsto o investimento de R$ 1,9 bilhão na região, que representa R$ 449 por habitante ao ano, para viabilizar obras lineares de água, numa extensão de 503 quilômetros, e de esgoto, numa extensão de 443 quilômetros. Os valores projetam o atendimento a mais 28.721 pessoas com abastecimento de água, a mais 35.687 residentes com coleta de esgoto, e a mais 110.452 moradores com tratamento de esgoto.

Ações em Suzano

As obras previstas se somarão às intervenções que já vêm promovendo melhorias na qualidade de vida da população com os serviços de saneamento básico que estão sendo reforçados, especialmente nas regiões norte e sul de Suzano.

Em 7 de julho, foi dado início às obras que garantirão abastecimento de água na Chácara Nossa Senhora Aparecida I, conhecida como Vila dos Baianos. Os serviços contemplarão 2.445 metros de rede de distribuição para beneficiar cerca de 600 moradores com ligação em 147 imóveis.

Já em 30 de junho, uma das frentes de atuação da companhia avançou para o Recreio Sertãozinho, bairro da região norte, para dar andamento aos serviços que garantirão a implantação de 5,8 quilômetros de rede coletora de esgoto até o fim do ano, beneficiando 2,5 mil famílias.

No segundo semestre do ano passado, foi oficializada a entrega das obras que garantiram 147 ligações de água no bairro Chácara São Judas Tadeu e o início das intervenções que proporcionarão outras 134 ligações nos bairros Chácara Nossa Senhora Aparecida II e Chácara Nossa Senhora Aparecida III, contemplando ao todo, 1,2 mil moradores do distrito de Palmeiras. Também neste período, foram viabilizadas obras para ligações em 249 residências do núcleo Jardim Brasil II, com o objetivo de beneficiar 996 moradores.

O prefeito Pedro Ishi reforçou a objetividade da parceria que tem proporcionado todas essas intervenções na cidade. “Elevamos a qualidade de saneamento básico com todos os investimentos que têm sido feitos. Suzano tem sido contemplada com muitas obras, que têm transformado a qualidade de vida dos moradores, com mais água encanada e esgoto tratado em bairros que não tinham esses serviços”, pontuou o chefe do Poder Executivo municipal.